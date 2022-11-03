Stephy 王菀之 自拍玩鬥瘦

■Ivana揸機同Stephy玩自拍，自嘲係心機女。

港產片《飯戲攻心》票房勁收7,000萬港元，台前幕後大搞慶功宴，主角黃子華、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）、張繼聰、林明禎、陳湛文等一班「飯團」又再齊人開飯，阿聰更帶埋老婆謝安琪出席。Stephy在社交網分享合照，明明瘦面都要出動「遮面大法」、雙手托面擺出少女甫士；Ivana亦晒由她揸機影的自拍照，更自嘲是心機女，對Stephy說：「你咁靚，頂到close up嘅！」又笑言：「留意返，揸機嘅係塊面細啲嗰位，反正戲入面豬豬同Monica個size嘅差別有目共睹，而最大嘅意義係，究竟我哋心裏面係幾咁冇機心先可以咁玩呢？」