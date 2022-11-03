GD以品牌標誌祈禱捱轟

■GD以品牌的雛菊圖案悼念梨泰院死難者，卻惹來爭議。

韓國梨泰院人踩人慘劇發生多日，不少藝人先後發文為死傷者祈禱，其中包括人氣男團BIGBANG隊長G-Dragon（GD），昨日他再次發文祈禱，卻用上白色雛菊圖案而惹爭議，原來該圖案是GD個人品牌的標誌，有網民鬧爆他借慘劇宣傳個人品牌，亦有人撐GD、覺得他用有關圖案無問題。此外，女團Fin.K.L成員玉珠鉉昨日表示一名親近的女工作人員在慘劇中遇難，她發文感謝、悼念對方的同時，更表示「人生，真的很虛無。」而慘劇後全韓國進入哀悼期，幾乎所有演藝活動都停辦，連電視台都改播新聞，不過韓國歌手張才人則另有看法，她發文表示「演出也是哀悼的一種方式」，雖然強調只是自己選擇的方式，不需要所有人認同，但仍引起網民的兩極反應。