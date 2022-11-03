腦瘤影響手腳靈活 無阻修讀中醫學位 劉家聰死過翻生 想演好戲台慶攞獎

採訪：方騫平 攝影：羅安強 場地：三軍會
「生命鬥士」劉家聰相約《頭條日報》記者到他的「第二個家」做訪問，原來手術後他經常到該會所游水、溫書、甚至睇風景，過住平凡人生活。家聰透露每年的覆診報告，醫生都以「靚仔」形容，算係叫大病痊癒，但因為腫瘤位置影響到行動區，目前行路都會拐吓拐吓，手部活動亦冇正常人咁靈活，所以《全城一叮》中表演手影及沙畫，要花足兩星期日以繼夜練習。
大手術後個人平和晒
唔煙唔酒熱愛做運動的家聰，2017年尾任職有線電視娛樂新聞台主播，由於每日返工愈嚟愈攰，加上腳力變差，行得好辛苦，諱疾忌醫一排終於面對現實睇醫生，「感恩醫生用溫和態度講解病情，所以畀信心佢醫我，安排喺10日後開刀，仲記得醫生叫我乜都唔使準備，惟一手術前要食好啲，我仲食埋個自助餐先入院。」
直至做完7個小時大手術清醒過後，家聰有重生感覺：「我喺病牀上第一個五感係『點解世界唔同咗？點解突然咁平靜，啲嘢咁慢？多咗咁多色彩嘅？』原來係畀機會我放慢腳步，睇嘢細緻咗係開心㗎，可以享受過程，細味每一樣嘢，亦冇咗以前做採訪時嘅忟憎。」當時家聰相信靠意志一定行得返，「其實要多謝TVB，做藝人冬天跳海、夏天拍古裝，瞓埋棺材，我哋乜都捱過，就算冇錢開飯都捱到，只要放下，面對就可以。」最後家聰唔想半夜驚動家人照顧他去廁所，一個月後迫到自己企返起身行路，「o依家我都唔擔心雙腳會唔會再有好轉，因為呢個只係皮囊，最重要係內在。」
經歷豐富變「老火湯」
因為多咗好多人生經歷，家聰形容自己變成「老火湯」，內裏有最濃縮湯料，個人愈來愈成熟，「男人係要有經歷先可以成長，o依家我乜嘢都可以演到，唔係得個空殼，所以要爭取自己嘅舞台，希望觀眾可以感受得到我嘅故事，從而引起共鳴。我嘅人生目標除咗培育囡囡做有智慧嘅人外，仲好恨攞到台慶獎項，但求有獎，乜獎都得，新人獎都得……」至於經濟狀況，雖然要供樓，但家聰用OK嚟形容：「我好細個就努力尋找工作機會，唔會令自己咁坎坷，都要畀掌聲自己。」目前家聰仲讀緊港大6年制中醫學位，除咗尋求更多知識，最想學以致用，固本培元。