腦瘤影響手腳靈活 無阻修讀中醫學位 劉家聰死過翻生 想演好戲台慶攞獎

女兒上台■節目中家聰的15歲囡囡上台為爸爸「授勳」，此環節事先並冇同阿Bob夾過。

《一叮》表演■劉家聰於《全城一叮》表演影子舞，表達「家聰係得㗎！」

艱苦過程■手術後家聰喺囡囡陪伴下努力游水做物理治療，過程艱苦。

堅持拍戲■家聰就算行動不便仍堅持拍戲賺錢，新劇《下流上車族》中演「車總」之父。

遇上發哥■年前行山做運動時，跟發哥及已故的廖啟智相遇。

笑容滿面■手術後清減不少的家聰戴着帽賀壽，寶貝女喺身邊特別好笑容。

保持聯絡■家聰跟第9期藝訓班學員保持聯絡，包括有鍾麗淇、彭皓鋒等。

老友嘉欣■2004年TVB以「無線新力量」為名，力捧鍾嘉欣（前右一）、黎諾懿（後左三）、沈穎婷（前左三）、崔建邦（後右二）及劉家聰（後左二）等，所以家聰同嘉欣好老友。

兒童節目■劉家聰主持過《放學ICU》，跟蓋世寶及蔡淇俊合作。

重回舞台■家聰喺《全城一叮》決賽中表演沙畫，其實畫出家聰夢想的畫面！

做大手術■家聰因腦內生咗個6cm腫瘤，需接受長達7小時大手術。

陽光男孩■年輕時的劉家聰好有陽光氣息。

44歲TVB藝員劉家聰參加台慶節目《全城一叮》，分享2017年尾切除6cm大腦腫瘤後，曾半身癱瘓的親身經歷，嘉賓評判馮盈盈亦被感動到狂喊。面對大病，家聰並冇自怨自艾，反而抱積極態度面對人生，他笑住說：「係畀機會我放下做個平凡人。」自此家聰性格亦改變，學識放慢腳步好好享受，以往工作時最常見的忟憎亦消失。他最想用豐富的人生經歷，發揮於演技上，引起共鳴，將來有機會在台慶獲得獎項。採訪：方騫平 攝影：羅安強 場地：三軍會「生命鬥士」劉家聰相約《頭條日報》記者到他的「第二個家」做訪問，原來手術後他經常到該會所游水、溫書、甚至睇風景，過住平凡人生活。家聰透露每年的覆診報告，醫生都以「靚仔」形容，算係叫大病痊癒，但因為腫瘤位置影響到行動區，目前行路都會拐吓拐吓，手部活動亦冇正常人咁靈活，所以《全城一叮》中表演手影及沙畫，要花足兩星期日以繼夜練習。大手術後個人平和晒唔煙唔酒熱愛做運動的家聰，2017年尾任職有線電視娛樂新聞台主播，由於每日返工愈嚟愈攰，加上腳力變差，行得好辛苦，諱疾忌醫一排終於面對現實睇醫生，「感恩醫生用溫和態度講解病情，所以畀信心佢醫我，安排喺10日後開刀，仲記得醫生叫我乜都唔使準備，惟一手術前要食好啲，我仲食埋個自助餐先入院。」直至做完7個小時大手術清醒過後，家聰有重生感覺：「我喺病牀上第一個五感係『點解世界唔同咗？點解突然咁平靜，啲嘢咁慢？多咗咁多色彩嘅？』原來係畀機會我放慢腳步，睇嘢細緻咗係開心㗎，可以享受過程，細味每一樣嘢，亦冇咗以前做採訪時嘅忟憎。」當時家聰相信靠意志一定行得返，「其實要多謝TVB，做藝人冬天跳海、夏天拍古裝，瞓埋棺材，我哋乜都捱過，就算冇錢開飯都捱到，只要放下，面對就可以。」最後家聰唔想半夜驚動家人照顧他去廁所，一個月後迫到自己企返起身行路，「o依家我都唔擔心雙腳會唔會再有好轉，因為呢個只係皮囊，最重要係內在。」經歷豐富變「老火湯」因為多咗好多人生經歷，家聰形容自己變成「老火湯」，內裏有最濃縮湯料，個人愈來愈成熟，「男人係要有經歷先可以成長，o依家我乜嘢都可以演到，唔係得個空殼，所以要爭取自己嘅舞台，希望觀眾可以感受得到我嘅故事，從而引起共鳴。我嘅人生目標除咗培育囡囡做有智慧嘅人外，仲好恨攞到台慶獎項，但求有獎，乜獎都得，新人獎都得……」至於經濟狀況，雖然要供樓，但家聰用OK嚟形容：「我好細個就努力尋找工作機會，唔會令自己咁坎坷，都要畀掌聲自己。」目前家聰仲讀緊港大6年制中醫學位，除咗尋求更多知識，最想學以致用，固本培元。