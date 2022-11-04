■Anthony昔日老友呂方及學友都係生女。

■Anthony見到MIRROR就開心。

■Anthony好想憶蓮快啲返港開show。

■2016年Anthony曾跟葉德嫻及趙增熹開show。

■Anthony趁有氣有力，舉行個唱帶出歡樂。

■梅姐生前教咗Anthony唔少嘢。

入行36年的音樂大師倫永亮（Anthony）將於本月26及27日，於戲曲中心舉行兩場《倫永亮「我是音樂人？」》音樂會。相隔3年再開show，Anthony形容係緣份到，加上過去3年受疫情影響，令人變得情緒低落，趁仲有體力就要帶出歡樂。採訪：方騫平 攝影：譚志光 髮型：Jam Ng 化妝：Ellen TamAnthony預先張揚個唱中有一part講音樂人追潮流，會教大家潮語，作為65歲長者的他表示自己潮得起：「我有留意ERROR，睇193（郭嘉駿）做節目主持好有個人風格，講嘢好似有深度；至於MIRROR 12子個個都唔同，見佢哋好團結，有種攝人力量。」他指隊長Lokman（楊樂文）的普通話極之爛，但好好笑，見到佢哋就開心：「我最欣賞Edan（呂爵安），佢彈琴彈得好好，睇得出好用心學咗好耐。」梅姐滿口搞笑歪理Anthony指香港樂壇好耐冇super star，MIRROR的出現好似打咗強心針咁，能幫到本地樂壇。因此，他都有畀錢撲飛支持MIRROR，可惜未有機會睇到，但堅持保留門票靜待佢哋重開演唱會。倫永亮在樂壇多年，跟合作無間的已故天后梅艷芳、林憶蓮、呂方等好老友，又曾於舞台上跟梅姐共過患難，「當年梅姐喺復出演唱會綵排上曾墮台擦傷，加上機關又多次故障，令佢好upset，直至完成頭場，佢喺升降台下降同我有眼神交流，見佢感動得眼角有滴淚。」Anthony再爆梅姐有搞笑歪理：「佢成日教我做大牌唔好準時，試過約佢錄音，等完佢食晚飯，之後又話肚痛，等咗一晚唔見咗人。佢仲教我『唔識跳舞喺台上就唔好郁，邊個話唱快歌一定要跳舞啫？』」另外，他跟憶蓮亦有保持聯絡，指對方最愛聽外國地下樂隊，十分前衞，希望她快點返港開騷。