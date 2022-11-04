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崔碧珈性感look拍MV

2022-11-04 列印
■崔碧珈為MV飾演小丑和皇后角色。
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崔碧珈昨日以性感皇后look現身，為新歌《小丑與皇后》拍MV。崔碧珈指近年因為疫情關係令大家有很多負面情緒，故想藉此歌帶大家走出陰暗面。她透露今次MV將會有3個造型，自己會分別飾演小丑和皇后兩個角色，而MV亦會拍攝跳舞和彈琴2個版本。雖現時只有2首個人歌曲，但崔碧珈表示公司已為她傾談聖誕及新年這兩個黃金檔期的演出，藉此吸收舞台經驗。
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