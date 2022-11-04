任睇No.1
  • 22º
  • 94%
  • 2022年11月4日 星期五
熱門： 萬聖節尼格人踩人富士康曼聯

日報新聞 > 娛樂

陳安立赴卡塔爾大開眼界 強尼預測世界盃會爆冷

2022-11-04 列印
■強尼、陳安立、葛綽瑤（YoYo）、駱振偉等昨日出席ViuTV「FIFA世界盃狂熱倒數」記者會。
Previous Next

強尼、陳安立、葛綽瑤（YoYo）、駱振偉等昨日出席ViuTV「FIFA世界盃狂熱倒數」記者會，會上宣佈將免費直播19場賽事外，並介紹為迎接世界盃而推出的一系列綜藝節目。其中強尼會主持兩個節目，他笑謂不是專業講波，希望觀眾以輕鬆心情睇波。至於睇好哪一隊捧盃？他笑說：「估唔到，可能爆冷。」至於陳安立早前就遠赴卡塔爾了解當地文化，又到世界盃足球賽的場館參觀，令他大開眼界。另外，陳安立和林希靈下月就拉埋天窗，陳安立表示婚禮已籌備得七七八八，只差未派喜帖。■強尼（右）預測今屆世界盃有機會爆冷。
■強尼（右）預測今屆世界盃有機會爆冷。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
升中選校天書 2023-24
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd