陳安立赴卡塔爾大開眼界 強尼預測世界盃會爆冷

■強尼（右）預測今屆世界盃有機會爆冷。

強尼、陳安立、葛綽瑤（YoYo）、駱振偉等昨日出席ViuTV「FIFA世界盃狂熱倒數」記者會，會上宣佈將免費直播19場賽事外，並介紹為迎接世界盃而推出的一系列綜藝節目。其中強尼會主持兩個節目，他笑謂不是專業講波，希望觀眾以輕鬆心情睇波。至於睇好哪一隊捧盃？他笑說：「估唔到，可能爆冷。」至於陳安立早前就遠赴卡塔爾了解當地文化，又到世界盃足球賽的場館參觀，令他大開眼界。另外，陳安立和林希靈下月就拉埋天窗，陳安立表示婚禮已籌備得七七八八，只差未派喜帖。