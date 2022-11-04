51歲再着黑絲怕被嫌老鬧「收皮」 江美儀爆林敏驄片場發脾氣玩匿埋

驄哥讚好■呢場夫妻間真情剖白戲賺人熱淚，林敏驄都感激「助攻王」江美儀的配合。

相處融洽■戲裏戲外，劇中一家人相處融洽零是非。

再着黑絲■年過半百的江美儀再着黑絲，曾經擔心網民會嫌佢老。

驄哥唔Like■劇中江美儀有多場性感睡衣場口，驄哥竟然唔欣賞，叮囑她快啲拍完收工。

經典場口■10年前江美儀喺台慶劇《名媛望族》中，着黑絲情挑劉松仁，成為經典一幕。

美好身段■江美儀喺《殺手》中，都有展示美好身段。

學佛結緣■江美儀及梁洛施因為學佛結緣，成為好朋友。

好戲之人■許紹雄、江美儀分別於2013年度萬千星輝頒獎典禮奪得「最佳男、女配角」。

引人入勝■江美儀着bra演出，平時做開運動，身形非常好。

好有火花■江美儀同林敏驄首次合作，兩人嘅感情戲好細膩，相當有火花。

得不償失■5年前江美儀首做女一拍《親親我好媽》，惹來連串是非。

2017年江美儀於TVB劇集《親親我好媽》首做女一，點知搞到滿城風雨，是非不絕。相隔5年，江美儀終憑台慶劇《下流上車族》得到反彈機會，劇集叫好叫座，更有望以大熱姿態衝激視后。江美儀帶住正能量拍此劇，最大滿足感係零是非，跟劇組合作好開心，更笑住爆林敏驄扭計事件。江美儀的正向仲吸引埋梁洛施，主動DM她做朋友。採訪：方騫平 攝影：譚志光髮型：Ivan Lee@Headquarters服裝：MARELLA十年前江美儀於台慶劇《名媛望族》中着黑絲情挑劉松仁成為經典一幕，十年後台慶劇《下流上車族》，51歲的她再着黑絲及性感通花睡裙誘惑林敏驄。對於再着黑絲，她承認拍攝前有猶豫過：「o依家啲網民反應咁直接，唔鍾意就鬧，幾驚被話『咁老收皮啦你！』好彩反應OK。」劇組搞唔掂驄哥 自己出馬江美儀大爆拍檔林敏驄難以駕馭，劇組一搞唔掂林敏驄就由佢出馬：「但佢好尊重我，會聽我講道理。其實林敏驄好似小朋友咁包拗頸，好記得有次喺片場發生咗啲小誤會，佢發脾氣匿喺5樓休息室睇手機，我走上去o氹佢『要唔要蘋果批、黑咖啡？加多個漢堡包呢……』跟住佢順返條氣後就打返畀我，詐嬌話『我冇嘢呀，玩佢哋啫！』激死人，佢月經到就用暖水袋敷肚喇！」首合作好擔心 短訊表不安劇集開拍咗一日突然由黑仔（姜皓文）換入林敏驄，江美儀同驄哥未合作過難免有顧慮：「坦白講，拍前我有傳短訊畀林敏驄提佢『驄哥，呢套戲我好大壓力㗎，我51歲先再做主角，唔係成日有呢啲機會，我真係好認真對待件事』，點知佢好型咁回應我『我話嘅，一定得！』諗返轉頭我使鬼擔心咩，佢冇咁豐富感情點樣寫到千首情歌？」江美儀最難忘驄哥要她配合，加入情感拍兩公婆重修舊好的感情戲，睇到幕後都忍唔住喊，「驄哥o依家叫我做 『助攻王』，佢覺得我嘅『角色』可以幫到人達到一啲嘢，仲話拍完嗰場戲，試到我唔係一個自私嘅人。」同梁洛施有緣 成為好朋友當年江美儀首做女一時是非不絕，傳過改劇本而驚動高層，更要停廠4日執靚劇本。舊事重提，美儀勇於認錯，坦言當年因為太急做錯好多嘢，自稱錯得好緊要的她有所覺悟，原來急同忟都無助件事，「經過反省，加上兩年多以嚟疫情嘅沉澱及宗教影響，o依家成個人都唔同晒，以前可以用舒服啲嘅方式處理，而唔係堅持自己方法令人哋難受，o依家盡量保持正能量去幫人。因為咁，呢個劇冇是非，團隊好團結會互相幫助，拍得好痛快。」另外，對於梁洛施為她慶生，她又拆解兩人好友之謎，美儀笑說：「就係緣份到，所以做咗朋友！」原來梁洛施想跟美儀學佛打坐，所以主動喺IG DM她，兩人開始出嚟食飯講心事及講佛經，「打坐令一個人可以定啲冇咁衝動，靜落嚟睇吓自己有啲咩唔好，令自己變成一個更好嘅人。」