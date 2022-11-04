S媽與具俊曄首次公開合照

大S與具俊曄閃婚後，最近帶老公與恩師王偉忠見面，同場還有S媽和小S，是具俊曄首次公開與S媽同框合照。王偉忠老婆林慧晶，前日在社交網分享聚會合照，相中有S媽、具俊曄、大S、小S、王偉忠夫婦及其女兒王羚，不少網友稱讚是充滿愛的相片。S媽早前曾上王偉忠的直播節目坦言，大S兩段婚姻閃婚令她覺得好攰，但最近就大讚具俊曄好人，還用韓文叫佢做「兒子」，看來已經接受這個女婿。