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羅拔唐尼剃頭拍朴贊郁新劇

2022-11-05 列印
■羅拔叫仔仔幫手剃光頭。
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「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）日前萬聖節突然叫兩子幫他剃頭，更將光頭塗上橙色扮南瓜應節，實情是他參演韓國名導朴贊郁執導的HBO美劇《The Sympathizer》，為劇中角色剃頭。此劇改編自同名小說，講述越戰時期，一名越法混血兒成為共產黨間諜的故事。據指羅拔一集劇酬高達200萬美元（約1,570萬港元），此劇共7集，他淨袋1.1億港元。

此外，羅拔昨在網上宣傳與父親的Netflix紀錄片《老羅拔唐尼︰自成一格》，將於下月2日上架。■為新劇剃光頭，又可以扮南瓜，一舉兩得。
■為新劇剃光頭，又可以扮南瓜，一舉兩得。
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