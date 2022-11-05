此外，羅拔昨在網上宣傳與父親的Netflix紀錄片《老羅拔唐尼︰自成一格》，將於下月2日上架。
羅拔唐尼剃頭拍朴贊郁新劇
此外，羅拔昨在網上宣傳與父親的Netflix紀錄片《老羅拔唐尼︰自成一格》，將於下月2日上架。
2.4萬人入場 「盛裝」打氣 七欖回歸准暢飲 球迷：氣氛重燃
闊別三年的香港國際七人欖球賽終回歸，昨日起一連三日在大球場舉行，首日便有逾二萬四千人入場。現場氣氛熾熱，不少觀眾「盛裝」打扮入場，有球迷認為氣氛「返來了」。而主辦方獲政府「開綠燈」可場內飲食，不少球迷...
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習：應攜手為世界和平貢獻 德總理朔爾茨盼中德加強合作
德國總理朔爾茨昨抵京，展開任內第一次對中國的正式訪問。國家主席習近平和國務院總理李克強先後會面朔爾茨。習近平在人民大會堂會見朔爾茨，強調中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平...
2022-11-05
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涉違反種族條例 亞馬遜貝索斯被指苛待管家
亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos）面臨一項民事訴訟，被指對管家們提供苛刻的工作環境，以及違反種族條例等。根據西雅圖金縣高等法院的文件指出，貝索斯及兩間負責管理其物業的公司被列為這宗民事訴訟的被...
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必嘉坊．迎匯約458萬入場
一手推售節奏加快，恒基紅磡必嘉坊．迎匯日前公佈首張價單，首批56伙，提供最高10%折扣，折實平均呎價21238元，入場價458.82萬起，即時開放示範單位予公衆參觀，預計本月銷售。恒基物業代理有限公司...
2022-11-05
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科網領漲恒指飆821點越萬六關
市傳美國審計官員提前完成對中資公司首輪現場審計工作，刺激大市造好。恒指昨日高開103點後升幅逐漸擴大，並重上16000點關口，高見16513點，升1174點。尾市升幅收窄，恒指全日升821點，收報16...
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藍月「-3」去馬 魔人替身劫富
今季阿根廷射手祖利安艾華利斯加盟曼城後，雖被同為新兵前鋒的夏蘭特蓋過風頭，但隨着後者近期因傷缺陣，艾華利斯擔正踢出表現，領隊哥迪奧拿亦直言滿意。今晚英超曼城主場對實力低一班的富咸，艾華利斯勢在夏蘭特復...
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紅館意外後首度露面 AK認瞓得差食得少 想同阿Mo視訊見面
MIRROR成員江𤒹生（AK）、邱傲然（Tiger）昨日現身新劇《打天下2》開鏡拜神，是兩人自7月演唱會嚴重意外後首次公開露面。AK坦言睡眠不好、胃口也差，腰圍瘦了兩吋，因此被劇組提醒不要再瘦。被問是...
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李純恩 - 禍害｜好好過日子
美國聯邦最高法院最近在審理關於美國大學的所謂「平權招生政策」訴訟時，大部份法官都傾向杜絕這種事情。還好。本來一個學生能不能考上大學，只要看他的考試成績，但就有好事之徒，借反種族歧視為名，搞出了「平權招...
2022-11-05
- 盧永雄 - 香港要成為東方的中心｜巴士的點評
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- 劉晉 - 食器｜摩登食經
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仲達 - 一鳴驚人 英雄豪邁｜頭號目標
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
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