紅館意外後首度露面 AK認瞓得差食得少 想同阿Mo視訊見面

■鍾舒曼、談善言、郭奕芯齊現身拜神。

■郭奕芯今次和AK有感情戲，事先向男友Brian（左）備案，對方昨日都到場支持。

■歐錦棠繼續飾演教練馬老師。

■（左起）李潤祺、倪秉郎、龍天生齊亮相。

■一眾演員熱鬧出席《打天下2》開鏡拜神。

MIRROR成員江𤒹生（AK）、邱傲然（Tiger）昨日現身新劇《打天下2》開鏡拜神，是兩人自7月演唱會嚴重意外後首次公開露面。AK坦言睡眠不好、胃口也差，腰圍瘦了兩吋，因此被劇組提醒不要再瘦。被問是否已收拾好心情開工？AK坦言用這段時間沉澱事件：「大家各自用自己嘅方法度過呢段時間，相信都有不同得着，不論係上堂又好，靜靜地自修又好，慢慢喺呢段時間pick up自己嘅心情，進入正常嘅生活節奏。」Tiger亦坦言有機會工作、同人傾偈，感覺舒服些。問有否發噩夢？AK表示沒有，但睡眠質素的確不太好，胃口亦不好，所以瘦了，以前30吋腰現在瘦到28吋，被劇組提醒唔好再瘦。Tiger唔覺公司「龜縮」對於有指MakerVille在意外後未有明確的聲明前，已安排MIRROR各成員相繼復工，令他們慘變「磨心」，AK指大家復工前都有同公司詳細溝通，傾談工作量及發展方向：「我覺得公司好多嘢都講唔到，始終牽涉到好多法律上的問題……政府未交代到一個完整嘅報告，我哋知道嘅嘢同公司知道嘅其實都差唔多，都等緊個報告。」又指唯一知道的，是事發時的情形，及公司盡最大能力保護他們。Tiger亦不覺得公司是「龜縮」，認為盡可能做好自己，已是對事件的幫助。被問有否探望重傷舞蹈員阿Mo（李啟言）？AK表示很想去，但醫院條例沒法那麼多人一起探望，加上阿Mo並非身處普通病房，所以未有機會，只能keep住關注對方最新情況，但有見另外兩位受傷舞者，更坦言會問公司，看能否安排和阿Mo視訊見面。講到他早前退出粉絲群組，AK承認情緒不穩定，認為退出只是小事，想專注工作及靜一靜，至於手臂上的「M」字新紋身，AK表示和家人有關，是「屋企人手臂」。此外，傳言MIRROR的合約即將到期而散團，AK說：「仲爭好遠，至於散團，我哋12個都好珍惜大家所擁有嘅嘢，亦都好珍惜公司畀到我哋嘅機會，經歷咗咁大件事，我哋12個都有一齊去傾，反而比以前更團結！」