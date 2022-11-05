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姜濤電台受訪 花姐現身接送

2022-11-05 列印
■姜濤和袁劍偉昨日齊接受Do姐訪問。
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姜濤、導演袁劍偉昨日到商台接受鄭裕玲（Do姐）訪問，宣傳劇集《季前賽》，是演唱會意外後首次見到花姐現身接送，訪問後姜濤、花姐約下午4時40分離開商台，期間友善和現場守候的粉絲打招呼，上車後仍隔車窗揮手，花姐則和他有講有笑，心情輕鬆。而日前他在社交網分享劇中花絮，與兩位小演員溫馨打成一片，並寫道：「想念那段日子。」

至於節目中，姜濤坦言家人身體已不似以前好，想趁機帶他們去旅行，早前去歐洲是他的主意，笑言做導遊帶6人團，過程辛苦但好開心，更完成與Do姐的承諾、向家人講「I Love You」，笑稱姜媽聽完以為他有甚麼事，此行明白家庭的幸福，並不止有舞台的快樂。此外，姜濤和柳應廷（Jer）早前因休團而缺席電影《阿媽有咗第二個》宣傳，今晚將和導演彭秀慧等齊出席慈善觀映禮。■姜濤和兩位小演員打成一片。
■姜濤和兩位小演員打成一片。
■姜濤離開商台時不忘與粉絲揮手。
■姜濤離開商台時不忘與粉絲揮手。
■上車後姜濤和花姐有講有笑。
■上車後姜濤和花姐有講有笑。
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