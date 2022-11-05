Tyson Yoshi呻女友獨自去旅行

Tyson Yoshi、劉沛蘅（Hillary）昨日齊出席活動。Hillary近期忙拍廣告，笑言收入大增，達到5、6位數，但暫未打算買樓，會儲起來日後做生意，至於打算做甚麼生意？Hillary說：「阿正（黃正宜）想開coffee shop，話不如一齊搞，不過只係好初步，如果開都要留定啲錢。」



Tyson Yoshi則笑言最近沒工作，正籌備新碟，以及為他和古巨基合唱歌的MV做前期執導工作。問可有打算孖女友去旅行？他笑說：「女朋友即將拋低我去旅行。（放心佢自己去玩？）放心，佢都放心我自己喺香港囉。」不過他指下月到紐約開騷時，會趁機帶埋女友一齊去玩。