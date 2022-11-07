《CP訓練營》戀愛先導

■《CP訓練營》內容真實、即興，常有意料不到的化學效果。

■Michelle參選過港姐，身材高挑有本錢。

■Eileen散發文青氣質。

■Zaza集甜美、性感於一身。

筆者某個封了塵的朋友圈WhatsApp群組，最近忽然活躍起來，傳來的美女截圖目不暇給，朋友又留言對相中靚女評頭品足，彷彿回到大學住hall時那段求「偶」若渴的青葱歲月。圍爐討論的靚女，原來正是J2戀愛真人騷節目《CP訓練營》的參與者，有甜美型的范莎莎（Zaza）、有文青型的洪靄茵（Eileen）、有清純型的葉靖儀（Michelle）、有進取型的伍倩彤（Gillian）。四人各有背景、外型、特質與性格，唯一共通點是外表青澀生面口，少了一份從電視台浸出來的世故與圓滑，但勝在夠真性情不造作，能給予觀眾清新感。四女當中，朋友最愛Michelle和Gillian。身材高挑的Michelle，曾參與2021年香港小姐選舉，本身是一名瑜伽教室創辦人，但醉心演藝事業，曾於美國拍攝微電影《Visual Album》，更擔正做女主角。至於任職模特兒的Gillian更有來頭，乃「第四代邦民女」，情場上也經驗豐富，迄今已拍過5次拖。摸索觀眾口味《CP訓練營》能夠掀起話題，初步算是成功。畢竟J2自重啟以來，需要不斷摸索和試探觀眾口味，也急需一套話題作品省靚招牌，《CP訓練營》似乎都對辦。節目安排四男四女組合進駐訓練營，透過日常相處及一連串關於戀愛的戲劇訓練，慢慢建立一段疑幻似真的純愛。至於所謂的CP，來自英文的Coupling，即配對的意思，亦跟性價比Cost-Performance ratio語帶相關。有人話每段戀愛都是一項投資，所投放的青春與金錢，能否換取合理回報，這就關乎到性價比了。這類戀愛真人騷節目，難免會讓人聯想到《雙層公寓》，若沒有新點子一味靠抄，那觀眾為何要看你的？J2的製作人當然深諳此理，《CP訓練營》加入了排戲的元素，並安排賴慰玲做導師，邊教導演戲技巧，邊授戀愛道理。加上節目真實又即興，沒劇本可依，這又能撞出意料不到的化學效果，觀眾自然會受落。學習好好戀愛看過葉念琛電影的觀眾都知，一段感情可以包含着背叛、嫉妒、憎恨、忍讓、妥協和寬恕，錯綜複雜但又獨一無二。任何人都會經歷感情煩惱，無論你是衝鋒陷陣的情場老手，抑或步步為營的戀愛初哥，都無一倖免有迷失無助的時候。與其要跌跌撞撞到焦頭爛額，倒不如學習好好戀愛，避免下段戀情重複犯錯。《CP訓練營》正好提供遙距戀愛補習課，觀眾在看着Michelle、Kyle等人爭風呷醋之餘，也能從中汲取教訓，為自己的戀愛人生做好準備。愛情可以是盲目、可以是無分對錯，但正確態度只有一種——就是義無反顧的付出，認真看待每段感情。這是對伴侶的尊重，也是對自己的尊重。相信這也是《CP訓練營》的終極目標。作者：劉星予