■預告片中的爆炸場面、「小丑」元素及火人畫面都頗為震撼。

■袁偉豪角色的頹，是今次一大特色。

■Bosco經常在片場同蔡潔研究如何令對白更生活化。

■解剖戲現場非常迫真。

■Bosco飾演的余星柏，是法證部高級化驗師。

■蔡潔為演好法醫，做足準備工夫。

無線台慶劇《法證先鋒V》將於下周一首播，繼續主打懸疑，秉承《法證》系列特色，除了保持「小丑」這個標誌性元素，還滲入了「十八層地獄」等不同殺人手法，而在單元出場的個別主角，更有機會同背後的重大陰謀有關，整體上更添追看性。新劇《法證先鋒V》由黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、袁偉豪、蔡潔、洪永城、王敏奕等主演，將接棒《下流上車族》於11月14日起播出。今次案件及佈局較之前四輯更令人意想不到，而TVB日前釋出官方預告，除了有搜證、解剖、追逐及爆破場面，更有不少極具視覺震撼效果的殺人場面，包括火燒人等。系列標誌性人物「小丑」則繼續以觸目驚心的方式出場，其中一幕塗鴉畫面，似乎暗示「殺人」背後暗藏同藝術美感有關的歪念。做埋「副導」獲封「法證暖男」監製方浤酌（Ben）透露，Bosco為演好今次法證專家角色花盡心思，主動提議將部份頭髮染白、營造成熟專業感覺，他劇中角色雖然獨來獨往，私底下卻相當熱情、熱心，更化身「副導」協助導演打點及指揮，令拍攝過程更順利，因此獲封「法證暖男」。飾演法醫的蔡潔事先亦落足功夫，收到劇本後即睇番以前的《法證》系列作品、研究解剖書、向醫生朋友偷師，更買了醫科生學縫針用的工具回家練習。至於第五度同Bosco合作，蔡潔大讚對方是自己的幸運星：「佢好似大哥哥咁好識照顧人，同埋我覺得佢幾旺我，一步步咁見住我成長同埋進步！」此外，袁偉豪今次飾演刑警，由於角色背負沉重過去，在劇中近乎不苟言笑，被指是「面癱刑警」，而為符合角色「失眠」設定，袁偉豪化妝方面亦打造「頹look」，劇中更同Bosco不打不相識，而蔡潔就是二人順利磨合的功臣。不過蔡潔就笑指袁偉豪唔似想像中咁cool：「我同佢之前冇乜交流，會覺得佢好cool，但原來佢私底下好funny，我好開心拍呢套劇贏得好多友誼。」