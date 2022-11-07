泰國F4展開巡迴見面會

■泰國F4在吉隆坡舉行巡迴見面會的首場，場面好熱鬧。

泰國F4（Bright、Win、Dew、Nani）憑泰版《流星花園》爆紅，前晚在吉隆坡展開亞洲巡迴見面會，3,000張門票迅速搶購一空，場面熱鬧又哄動。在問答環節中，被問若不做演員、會做甚麼工作時，Bright搶答要做個有錢人，Win笑指他：「你已經很有錢。」Bright反駁：「你更有錢bro！其實我想當歌手，前提是有錢的歌手。」這對《因為我們天生一對》CP果然默契十足。在默契考驗中，Win自信表示一定贏，果然他最了解三位兄弟的喜好。現場更為同樣是10月30日生日的Nani、Dew送上蛋糕，四子希望大家感情不變，永遠在一起，但擁抱時Bright不小心撞到Nani的頭，場面搞笑！稍後他們將會到香港、日本、韓國、台灣等與各地粉絲見面。