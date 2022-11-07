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歌手Aaron Carter陳屍浴缸

2022-11-07 列印
■Aaron被發現溺斃於家中浴缸，暫時未知其真正死因。
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美國男歌手兼組合Backstreet Boys成員Nick Carter的弟弟Aaron Carter，周六被發現陳屍在加州寓所的浴缸中，終年34歲，警方正調查是否涉及謀殺成份。不過Aaron一直備受毒癮及酒癮困擾，據知他幾天前才因涉嫌酒駕被警察攔截，而早在2008年曾於德州因超速駕駛及藏有大麻被捕，2017年又因酒駕和吸食大麻在喬治亞州被捕；2019年，其胞兄Nick入稟法院申請禁制令，因Aaron曾威脅要殺死他懷孕中的妻子，但Aaron反控哥哥虐待他，更指已故姊姊Leslie曾性侵他。

此外，Aaron的前未婚妻Melanie Martin則被拍到在他寓所門外哭泣，兩人去年11月誕下兒子Prince，但一直分分合合，目前正爭奪兒子的撫養權。
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