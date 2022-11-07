驚父母罵戰影響工作 林鈺洧認驗過DNA 踢爆林俊賢講大話

■幸福靚媽宋熙年亦現身捧場。

■陳凱琳自認幸福肥，否認懷孕。

■（左起）港姐友誼小姐邢慧敏、亞軍許子萱、冠軍林鈺洧及季軍梁超怡齊出席活動。

■Denice指爸爸林俊賢年紀大善忘。

■鄧鉅明與太太鄧宣宏雁盛裝出席活動。

■志偉現身馬會活動，心情大好。

港姐冠軍林鈺洧（Denice）父母林俊賢及Jasmine近日因家暴、墮胎和驗DNA事件隔空互罵，引發羅生門，Denice坦言媽媽高調受訪前沒有告知她，更大方承認15歲時確實有驗DNA，自言比較看得開，但拒做父母的和事老。林鈺洧（Denice）、許子萱、梁超怡、邢慧敏、陳凱琳、曾志偉、鄧鉅明夫婦等昨日出席馬場活動。Denice講到父母林俊賢、Jasmine隔空罵戰，坦言家事被全世界知道而不開心，不明白為何媽媽突然高調受訪，「完全是驚喜，我之後都無問她，不想講也不想去了解，都是上一代的問題，作為後輩也不應插嘴。」她拒做父母的和事老，認為兩人都不成熟，反而自己比較看得開。至於被爸爸要求驗DNA一事，Denice直認不諱：「對，15歲時見番面，爸爸叫我去驗就驗，當是驗核酸咁撩鼻，我無覺得受傷害，我15歲時才見他，對他無感覺，反而傷害媽媽多啲，點解要咁懷疑她。（爸爸話無要求驗DNA是講大話？）可能他比較善忘，年紀大，o依家我講完咪會記返起。」呻父母「火遮眼」至於家暴問題，Denice表示成長過程中無聽過媽媽提起爸爸，自己對爸爸也不好奇，更戲言現在自己更像被他們「虐待」。對於媽媽指爸爸曾要求她墮胎，Denice表示理解，指在偶像當道的年代，有此要求都不出奇；被問比較相信誰？她直言不想理會，只想專心工作，更無奈說：「都擔心監製和廣告商會因此不找我工作，但都無辦法，唯有努力增值自己。（會不會告訴父母你的處境？）他們現在火遮眼，不會明我的處境。（這幾十年有無一家三口見過面？）從來都沒有，我都不想。」同場的陳凱琳被指有些肚凸凸，她否認懷孕，坦言只是最近幸福肥。被問可想再追個女？她笑謂順其自然，仔女都無所謂，又說和老公鄭嘉穎都喜歡小朋友和大家庭，多兄弟姊妹可一齊成長和互相照顧。