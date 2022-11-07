黎諾懿默認袋百萬續約金

黎諾懿效力TVB已有20年，有傳他原本打算約滿離巢，因高層曾志偉親自洽談，更開出百萬酬勞和兼任大騷監製的條件，以誠意打動他續約兩年，首個任務便是明年1月舉行的慈善節目《慈善星輝仁濟夜》。黎諾懿昨日與麥美恩、蘇麗珊為港台廣播劇錄音，他受訪時沒有否認收百萬酬勞續約，反笑指網民心水清，亦承認續了新合約，但不願透露年期，亦並非由曾志偉接洽。



至於是否為明年慈善騷任監製？他稱未收到消息，加上是現場節目，都要諗一諗，本身有個節目好想做，但要同志偉商談。此外，35歲的麥美恩透露最近有追求者，直言這個年齡壓住中女條線，不排除閃婚及生B，更搞笑自嘲髖骨好闊。