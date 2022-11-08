首拍劇同鮑姐鬥演技 被捧視帝大熱 ﻿林敏驄唔在乎︰﻿﻿視帝係乜嚟﻿

■因為曾志偉開聲，驄哥才會奉獻拍劇第一次。

■驄哥話該劇30點收視，會幫「校長」換泳衣慶祝。

■問到驄哥幾時再拍劇？他稱「今次係機緣巧合，等下次機緣巧合啦！」

■跟鮑姐做對手戲，驄哥好鍾意跟對方好似射波一樣有來有往。

■驄哥認為江美儀是個不可多得的好對手，這次合作可一不可再。

63歲林敏驄入行超過40年，第一次拍劇《下流上車族》已獲佳績，首周有23.9點收視，上周更達26.8點高收視，一向招積的驄哥，認叻之餘，亦開心表示遇着鮑起靜和江美儀兩位好對手，仲自覺同鮑姐鬥演技都無處於下風，自我感覺相當良好。至於被網民捧為視帝大熱，他就完全唔恨攞獎，認為有網民讚已當贏。採訪：杜杜 攝影：譚志光 服裝︰@LAKH、@Novelty Lane講到劇集首周已有23.9點收視，驄哥坦承估唔到，「都係狗屎撞棍，機緣巧合。」若然30點收視會否着泳褲答謝大家，他不離風騷本色話：「到30點我幫Carman（黃嘉雯）換泳衣，（幫校長換唔揀阿女？）亂倫咩！（識揀港姐冠軍喎！）咪係。」讚網民識睇戲對於劇集受歡迎，驄哥認為自己的第一次對觀眾來講最有睇頭，「佢哋覺得你第一次拍劇，就算純搞笑亂晒籠都接受，更加唔expect你做得到，而且做得到咁好，同鮑姐有得鬥吓，唔係下風，係過招，仲要贏佢。」講到同鮑姐及江美儀合作感受，他笑言：「冇下次啦！哈哈！因為已經做到最好。」他更大讚戲中老婆江美儀是個好對手，「對佢嘅印象係戲好好，呢個係毋庸置疑，如果o依家話畀我聽，佢唔做我都唔知搵邊個做，做到一樣咁好嘅效果，佢係助攻王嚟。」談到被網民捧為視帝大熱，驄哥一臉不在乎，仲認為有口碑更重要，「視帝我都唔知係乜嚟，係幾時㗎？冇所謂啦！畀得起我攞得起，佢唔畀我咪當跌咗囉！網民已經畀咗，佢唔畀冇所謂，我叫網民去淘寶整返個一樣，都係一嚿膠嚟，人哋話你得嘅時候，已經當得咗。」原來他透過導演一直有留意網民反應，「我估唔到佢哋咁識得睇戲，嗰啲後生仔通常乜都鬧㗎嘛！但係冇鬧，佢哋知道啲幕後嘢，甚至讚埋啲鏡頭好，做得好佢哋又知道，知道啲戲扮唔到出嚟。」