Nick Carter巡唱憶亡弟痛哭
寵物店遮「邪門」招牌安撫村民
錦田祠堂村「唐孫女寵物店」招牌惹風波，淺藍色字體在晚間打上白燈光，被村民質疑似「殯儀館靈堂」，近期有村民病重甚至去世，村民不滿，張貼公開信，斥招牌破壞風水，引起網上熱議。祠堂村村長鄧永南指，寵物店老闆...
2022-11-08
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國務院白皮書︰
推動構建網絡空間命運共同體國新辦昨舉行《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書新聞發佈會。國家網信辦國際合作局局長祁小夏說，個別國家發起所謂的《互聯網未來宣言》，企圖將自己的標準強加於人，在互聯網領域以意...
2022-11-08
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將採壓倒性軍事措施回應 北韓批美韓軍演公然挑釁
北韓上周發射超過三十枚導彈及出動過百架戰機，引發半島局勢升溫。朝中社昨報道有關軍方對軍事作戰的回顧。朝鮮人民軍總參謀部強調，將以持續、堅決和壓倒性的實際軍事措施，應對敵人的種種「反朝戰爭演習」。總參謀...
2022-11-08
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澐璟擬周內公佈銷售部署
由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，過去周末開放示範單位供公眾參觀，並取得不俗的人流，昨日加開2房及3房示範單位，預計有機會今周公佈銷售安排，月內進行首輪銷售。 澐璟昨日開放示範單位包括以...
2022-11-08
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科網內房股齊發力 恒指低開高收434點
上周五美股連跌四日後反彈，中概股飆升。中國衛生部門官員周六重申堅持動態清零「不動搖」，內地昨日公佈上月進出口數據雖遜預期，仍無礙港股繼續反彈。恒指低開129點，曾跌180點，低見15980點，隨後買盤...
2022-11-08
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施連斯基上陣三百場 助攻王好「玻」
波蘭中場施連斯基上仗代表拿玻里於各賽事上陣達三百場的里程碑，近日盛傳球會準備與他續簽新約。此子為答謝球會信任，今晚必傾全力助拿玻里主場大勝安玻里，將意甲連勝增至十場，讓球主客和讓兩球「主勝」穩如泰山。...
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喜見港產片票房創佳績 甄子丹歎戲如人生：有高有低 盡力做好
甄子丹昨日攜太太汪詩詩出席時尚籌款晚會，子丹離港拍戲長達一年，他透露正為新戲《天龍八部之喬峰傳》做後期工作，早前特別調配檔期陪太太和囝囝去羅馬旅行，完成工作即飛到羅馬會合家人；詩詩直言訂酒店時沒預老公...
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李一飄 - 查找濫用公屋 釋出增流轉｜社論
《施政報告》在增加公營房屋範疇，着墨頗多，皆因近年輪候上樓的時間一再延長，等公屋等到頸都長，成為民生的大問題。新一屆政府團隊以加建公屋為重中之重的民生政策，《施政報告》的新猷，包括推出簡約公屋、以組件...
2022-11-08
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- Michael Chugani 褚簡寧 - Unfathomable｜又中又英
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潘頓後上險勝騎師王 蘇偉賢三W做練馬師王 發財先鋒 贏婦女銀袋賽
昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目...
2022-11-07
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