Nick Carter巡唱憶亡弟痛哭

■演唱會上播出Nick和弟弟Aaron的昔日合照。

34歲美國歌手Aaron Carter，上周六被發現陳屍在寓所浴缸中，其兄長兼男團Backstreet Boys成員Nick Carter前晚在倫敦開騷，當唱到新歌《No Place》時，成員Kevin Richardson表示歌曲關於家庭，對他們來說很特別，Nick即傷心痛哭，獲隊友擁抱安慰。熒幕亦播出此歌的MV，尾聲加插Nick與Aaron的昔日兄弟合照，獲全場掌聲。隊友Kevin再表示：「今晚我們心情沉重，因為我們昨日失去了一位家庭成員，我們希望用演唱會少少時間獻給他，Nick的弟弟Aaron Carter昨日離世。Aaron是我們家庭的一部份，我們感謝大家的愛、祝福和支持。」