喜見港產片票房創佳績 甄子丹歎戲如人生：有高有低 盡力做好

■鄭志剛同太太余雅穎有影皆雙。

■曾國祥早前到英國拍科幻劇《三體》。

■藝術界的盛事怎少得阮偉文。

■夏佳理（左）跟女兒（中）同是愛好藝術之人。

■名媛張翡玶與老公Lincoln Li恩愛出席。

■陳智思、羅寶文難得聚首一堂。

甄子丹昨日攜太太汪詩詩出席時尚籌款晚會，子丹離港拍戲長達一年，他透露正為新戲《天龍八部之喬峰傳》做後期工作，早前特別調配檔期陪太太和囝囝去羅馬旅行，完成工作即飛到羅馬會合家人；詩詩直言訂酒店時沒預老公，讚他很盡力，但囝囝要返學、只玩了幾日，大呻唔夠喉，囝囝為旅程看很多書，還跟她一起計劃行程。講到拍金庸原著電影，子丹表示好多人睇金庸小說長大，熟悉每個角色，要濃縮來拍攝、需要好多技巧，笑言《葉問》是一打十的話，今次就是一打一百，硬橋硬馬！雖是金庸筆下角色，但他都希望融會自己一貫的武打風格，加上已經好多人演過，要花更多心機，慶幸有好的團隊。此外，子丹留意到最近香港電影票房大收，認為是好事，對於用心拍攝的電影，觀眾的眼睛是雪亮，並指一部好戲要成功是天時地利，並非拍得好就可以，雖然未有時間捧場，但好開心同行都有好成績。問到其監製及主演新片《搜救》在內地票房一般，子丹形容一部電影就如人生、有高有低，自己已盡力做好，作為電影人及演員，每次都一定要豁出去嘗試不同題材和角色，商業電影就要靠天時、地利、人和，這就是人生。至於是否因為文戲比打戲多的緣故？詩詩就力撐老公，表示看後期製作時都覺得電影好感動。子丹就坦言自己未能分析，很難講，因每個人看電影的評價不同，未必是大家的杯中茶，各花入各眼，而且人生有高有低，怎會失望，他更想盡力做多些中國題材電影和宣傳，不論悲情、喜劇或打鬥都盡力做好。曾國祥避免同爸爸合作同場的曾國祥離港近一年，赴英國拍科幻劇《三體》，與《權力遊戲》監製合作，他直言學到大製作、安排得很專業，起初有少少不習慣，自覺要調整，做導演是要溝通，而回港後都有留意爸爸曾志偉在忙甚麼，但不會去幫手，因爸爸公司都多導演，爸爸亦不會開口叫他幫手，父子避免合作，各有各做。至於同太太王敏奕結婚三年，早前才到意大利補度蜜月，但曾國祥斷言絕不會「兩人去，三人返」。