喜見港產片票房創佳績 甄子丹歎戲如人生：有高有低 盡力做好

講到拍金庸原著電影，子丹表示好多人睇金庸小說長大，熟悉每個角色，要濃縮來拍攝、需要好多技巧，笑言《葉問》是一打十的話，今次就是一打一百，硬橋硬馬！雖是金庸筆下角色，但他都希望融會自己一貫的武打風格，加上已經好多人演過，要花更多心機，慶幸有好的團隊。此外，子丹留意到最近香港電影票房大收，認為是好事，對於用心拍攝的電影，觀眾的眼睛是雪亮，並指一部好戲要成功是天時地利，並非拍得好就可以，雖然未有時間捧場，但好開心同行都有好成績。
問到其監製及主演新片《搜救》在內地票房一般，子丹形容一部電影就如人生、有高有低，自己已盡力做好，作為電影人及演員，每次都一定要豁出去嘗試不同題材和角色，商業電影就要靠天時、地利、人和，這就是人生。至於是否因為文戲比打戲多的緣故？詩詩就力撐老公，表示看後期製作時都覺得電影好感動。子丹就坦言自己未能分析，很難講，因每個人看電影的評價不同，未必是大家的杯中茶，各花入各眼，而且人生有高有低，怎會失望，他更想盡力做多些中國題材電影和宣傳，不論悲情、喜劇或打鬥都盡力做好。
曾國祥避免同爸爸合作
同場的曾國祥離港近一年，赴英國拍科幻劇《三體》，與《權力遊戲》監製合作，他直言學到大製作、安排得很專業，起初有少少不習慣，自覺要調整，做導演是要溝通，而回港後都有留意爸爸曾志偉在忙甚麼，但不會去幫手，因爸爸公司都多導演，爸爸亦不會開口叫他幫手，父子避免合作，各有各做。至於同太太王敏奕結婚三年，早前才到意大利補度蜜月，但曾國祥斷言絕不會「兩人去，三人返」。