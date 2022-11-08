阿聰小方倒戈幫DJ隊練兵

《903 AllStar 籃球賽》將於11月11日舉行，903 DJ隊將同歌星勇士隊在籃球場上激戰較勁！日前以森美為首的一班DJ就聯同兩位超級外援張繼聰、方力申組隊秘密練兵。

其實阿聰、小方早在10年前就參加過這個球賽，當時同DJ隊對抗，今年就倒戈加盟DJ隊，阿聰揚言：「如果今年再打番歌星隊，無得玩㗎啦，我唔想再見到森美喺更衣室到喊！」小方說：「今次為了幫DJ隊，我連游水都放低，比賽前日日都私下Book場練波」更揚言士氣好高，好有信心贏！此外，據知今次籃球賽有黃牛票已炒至逾2萬元。