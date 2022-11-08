家燕姐想孫仔體驗貧困生活

薛家燕、七仙羽、麥皓兒、曾醒明前晚出席慈善晚會，身任「泰北愛心大使」已有25年的家燕姐，即場捐出日前拍賣戲服所得的20萬善款，她開心見到身在泰北的中國同胞多年來都得到幫助，亦感激一班義工攀山越嶺帶物資到當地，雖本身未去過當地，但大女兒曾去探訪：「如果我身體許可都想親自去一趟，第時孫仔大個都唔介意畀佢去體驗，等佢知道很多嘢得來不易！」



曾醒明大讚家燕姐有愛心，並重提之前她為患罕見漸凍人症的吳博君發起籌款，籌得20多萬元，家燕姐最初有些不開心，因被網民指她捐幾萬元也要講出來，但出發點是呼籲更多人捐款，及帶出助人為快樂之本的訊息，很開心最終獲得趙雅芝、張家輝等藝人響應。