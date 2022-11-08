容祖兒重啟巡演：感覺返晒來

■祖兒帶埋媽咪巡演，順便旅行。

■祖兒自彈自唱，歌迷大嗌滿足。

天后容祖兒2020年的《Pretty Crazy演唱會》巡演因疫情暫緩兩年，近日終於重新啟航，將唱盡馬來西亞、溫哥華、加拿大、大西洋城、拉斯維加斯及雷諾等地，首站大馬雲頂她更帶媽咪同行，開騷前爭取時間逛街歎美食，祖兒笑言：「諗住咁耐冇去，都未必有人認得我啦，點知最後結果係，冇人唔認得我！哈哈……我係咪好傻？」今次大馬粉絲的熱情更令祖兒感動到眼濕濕，興奮表示：「呢兩年大家有咩變化，肥咗？有咗？哈哈！我冇乜點變，係咪？我彈琴練來練去嗰隻歌，我堅守住呀！一定要彈畀大家聽。」祖兒透露一個月前開始排舞、運動修身、彈琴練歌，所有回憶都返晒來，疫情期間，每當夜闌人靜、孤單寂寞時，都靠過去的回憶鼓勵自己努力、堅持，更不禁慨歎：「好珍惜今次重逢，呢段漫長日子，每個人都咬實牙關度過，各人生活總遇上難關……所以我想送呢首新歌畀大家：《辛苦你了》！」她更坦言舞台是一個讓她極速「充電」的地方，上台後整個人都充滿力量，感覺返晒來。