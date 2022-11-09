■袁導公開群組「痴漢籃球部」，自認他才是真正的籃球痴漢。

■袁導欣賞這班年輕演員勤力又上進，所以特別愛錫。

■被袁導點名要改善發聲及咬字的有Ian、姜濤和Edan。

■193演技獲激讚，袁導亦認為他表現超晒班。

■袁導最享受一家四口齊煲《季前賽》，見到女兒哈哈笑特別滿足。

■令袁導兩個囡囡睇到笑唔停，就是姜濤跟葛綽瑤的搞鬼感情戲。

袁劍偉首次執導劇集《季前賽》反應相當好，自認本身才是籃球痴漢的他，不但搞到周身傷，早年更曾為籃球蝕掉近廿萬積蓄，不過今次拍劇已一次過滿足晒，開心跟一班年輕演員合作，更對他們有讚冇彈。太太林嘉欣和兩個囡囡晚晚都有捧場，而細女更因睇得太投入而嬲咗爸爸。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥劇中的「痴漢籃球隊」，靈感來自袁導本身，「真正嘅籃球痴漢係我，自己個籃球group都係咁叫，打咗十幾年都係叫呢個名，我拉咗啲編劇入group，佢哋就自然攞咗呢個名嚟用。」袁導對籃球的着迷，除了多年來搞到滿身傷患，幾個月拗柴一次外，最誇張是推出過籃球雜誌，仲一次過蝕掉近廿萬，「係NBA罷工嗰年（1998-1999賽季），出咗四、五期就罷工，咁就冇人睇籃球，我嘅籃球雜誌就壽終正寢，自資咗十幾廿萬。」借影帝梁朝偉做例子《季前賽》播出以來，一班年輕演員演技獲讚，問到他們有否需要改善的地方，袁導表示除了咬字同發聲外，已想不到他們的缺點，「我自己係好愛呢班演員，成日諗佢哋positive，好少諗佢哋negative。」他坦言這個階段鼓勵更重要，「唔通要佢哋有影帝級演技咩，唔需要囉！佢哋喺呢個年紀唔係做咗咁多嘢，做到咁樣都幾超標。」他又以影帝梁朝偉作例子，「我睇返《北斗雙雄》，呢套係我最鍾意嘅TVB劇集，當時嘅梁朝偉都冇o依家嘅份量，但係會覺得佢好cute好好睇。」袁導開心外界反應讚多於彈，不過都不及太太林嘉欣，以及兩位分別12歲及9歲的囡囡，Kayla和Sofie睇得開心更有滿足感，「我以前拍啲嘢佢哋唔睇得㗎嘛！哈哈！一家人睇係非常快樂嘅一件事，同埋睇到佢哋笑到卡卡聲係好滿足㗎！譬如河馬嘟嘴嗰幕，佢哋笑到呢，又好尷尬唔敢睇，佢哋會問會唔會錫㗎？」不過袁導連家人都冇面俾唔會劇透，最後當然有後果，「我細女嬲我呀！佢話點解你集集最尾梗係吊住條尾，佢嬲我話『今晚瞓唔着呀！』」