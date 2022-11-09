創作音樂劇《塑像譜》 講母女報復關係 林嘉欣認同做父母要考牌︰自己未合格

■嘉欣在劇中會一人分飾兩角，分別飾演母女。

■嘉欣跟導演丈夫袁劍偉結婚12年，育有兩女。

■相隔十年再踏舞台，嘉欣開始綵排已感到好攰。

■嘉欣除了跟泰臣外，其他拍檔都是首次合作，但氣氛相當融洽。

■一眾演員跟導演甄詠蓓近日忙於綵排，為本周四（10日）演出作好準備。

■《塑像譜》由11月10至13日，在葵青劇院演藝廳共演出六場。

■泰臣謂今次創作過程很好玩，透過綵排可從另一個角度去了解對手。

■泰臣這個被困密室的狼造型，確實相當性感。

■Oscar（李祉均）在《造星II》後較少演出，今次會以舞蹈形式演繹故事。

■Jason（江駿傑）會以粵劇的南音來演出，感覺相當新鮮。

■由於觀眾不是坐定定睇演出，Olga（鍾宛姍）溫馨提示要着對舒服的鞋睇騷。

林嘉欣相隔10年再跟恩師甄詠蓓導演及熟識的泰臣合作音樂劇場《塑像譜：窺看時間狹縫凝固的某一刻》。大講母女情的故事由嘉欣構思，她承認做了12年媽咪感受特別深，又指做父母真的太難，應該要考牌有資格先可以做，自問仲學習中未合格，加上兩個囡囡開始進入青春期特別難搞，好想快啲甩難。採訪：杜杜 攝影：Stanley髮型︰Bart Choi化妝︰Will Wong 服裝︰30Menu《塑像譜》由四個故事結合而成，是非一般音樂劇，表演分網上短片及現場演出兩部份，泰臣解釋：「觀眾入場前先睇故事影像，係四個人物現實世界嘅呈現，入到舞台就睇佢哋內心世界。」現場觀賞體驗亦相當新鮮，因不設劃位，觀眾進入舞台遊走於表演者之間。泰臣說：「傳統係觀眾坐定定望住舞台睇表演，今次就由另一個通道畀觀眾睇到啲燈、景同後台，係幾新鮮、刺激嘅官能體驗。」由於觀眾要分批入場，表演者要重複演出配合流程，幾個演員都承認特別攰，嘉欣說：「上次做劇場已經係十年前，都係同泰臣合作，今次真係好攰呀！個半鐘裏面要重複演繹畀四批唔同嘅觀眾，好似演四場咁，做六場就好似做咗廿四場一樣。」泰臣將廁所轉移上舞台該劇四個故事包括：《春澀》、《夏蟬》、《秋別》及《冬虐》，分別由奪《全民造星II》季軍的Oscar Li、林嘉欣、Jason及泰臣主演，而每個故事都由主演者親自創作。Oscar的故事講述隱蔽青年的內心世界，「當我遇到唔如意唔開心嘅事，唔會大哭大鬧，反而對住手機睇唔同嘢麻木自己，但係咪好嘅處理方法係值得去探討。」Jason就用莊子的故事，以「尾生」為守信抱住橋柱浸死的故事作藍本，「睇大戲好多時都聽到呢個典故，我好想去探討『尾生』點解要咁做。」泰臣發覺自己沖涼時瘋狂一面同外界見到一面好唔同，就創作一隻狼被困密室的預言故事，「邊個先係真正屬於我嘅狀態，沖涼時發癲嗰個係我，咁平時嗰個泰臣先生又係咪我？」嘉欣笑泰臣，「佢係想將廁所個空間，轉移去舞台上，哈哈！」泰臣都承認，「差咗冇花灑，導演都閱讀到我想赤裸，所以叫服裝幫我做咗少少赤裸嘅感覺，係頗性感。」而Olga就擔綱類似觀眾的導賞員，「幾個故事同表達係比較夢幻，我就好似橋樑畀觀眾入嚟嘅時候，識得點接收，同埋引發佢哋思考，幫佢哋進入故事，表演形式係直接同觀眾講嘢。」嘉欣身體太攰配合唔到至於嘉欣演的故事，就以母女關係為中心，「做咗媽咪後，發覺母女間唔係淨係愛，其實好矛盾，我就寫一個母親、老太太，被上一代打壓，婚姻失去自我，佢就用報復心態控制同打壓個女，我覺得原生家庭嘅創傷或者自尊受損，係唔會帶有意識，不斷重複發生。」嘉欣會一人分飾母女兩角，她承認有點吃力，「因為情緒會推得好大，但係一收就要收，始終劇場唔同電視、電影，發放能量係大好多，所以好攰，發覺身體開始配合唔到，我想去到情緒高漲，但係隻腳唔郁，好嘅係提醒自己要多啲做運動，哈哈！」講到跟12歲Kayla和9歲Sofie的母女關係，嘉欣大呻：「o依家嘅細路仔接觸資訊太多，佢哋好聰明，所以每次同佢哋分享某啲嘢，好似要scan一次自己，要等一陣沉澱兩分鐘，唔想大家同時跌入情緒陷阱，我都係人都有情緒，都需要冷靜時間，阿女都需要時間去反思，頭先講嗰句說話係咪好激，我成日都覺得做父母或者媽咪都要不停去自我scan，好多時你講一句說話，就可能種咗落去，佢會記一世，點解話o依家做家長係要考牌。」問到嘉欣若然考牌有冇信心合格？她就笑說：「未合格㗎！我仲努力緊，要學一世呀！」泰臣笑指嘉欣女兒不同年紀時，她要考不同的牌，嘉欣亦好認同，特別是兩個女兒步入青春期特別難搞，「如果過到呢幾年，我就成仙啦！哈哈！（過咗到佢哋唔理你？）好呀！ free啲！」