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陳瀅無意爭視后 朱敏翰旅行冇艷遇

2022-11-09 列印
■陳瀅、周嘉洛、JW及朱敏瀚等為台慶節目錄影大型序幕歌舞。
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陳瀅、周嘉洛、JW（王灝兒）及朱敏瀚（朱仔）等為無線《萬千星輝賀台慶》節目錄影大型序幕歌舞，有指陳瀅與龔嘉欣爭視后，陳瀅表示反而想冧莊「最佳衣着」。周嘉洛指陳瀅狀態大勇，個人支持她攞視后。問他可有信心奪視帝？他直言沒信心，自問難與林敏驄爭。朱仔趁空檔到英國睇曼聯球賽捧「C朗」場，JW問朱仔有否艷遇？他笑言一個人去旅行都想有人陪，可惜沒艷遇。■陳瀅無意爭視后，反而想冧莊「最佳衣着」。
■陳瀅無意爭視后，反而想冧莊「最佳衣着」。
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