阿姐孖羅家英演《紫釵記》 暫為《東華》籌得86萬

■阿姐指善款多多益善。

汪明荃（阿姐）及羅家英為《歡樂滿東華2022》粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》錄影，阿姐指支持東華從沒間斷過，這個劇目原本在外面演出，因改期所以才在電視上表演，暫時籌得86萬元，會再努力，非常時期希望積少成多。家英哥表示有一年沒跟阿姐演出，稍後演出的粵劇，將配合新科技，他會一人分飾六角演獨腳戲，覺得很大挑戰，事前要做好多準備，會預錄LED影像。阿姐和家英哥計劃12月去日本過聖誕，阿姐表示最近比較忙，行程交給家英哥負責。家英哥笑稱：「槌仔揼釘、釘揼木，我就交給同行的友人安排。」問阿姐會否趁機瘋狂購物？阿姐表示此行主要歎美食及觀光。