任睇No.1
  • 23º
  • 83%
  • 2022年11月10日 星期四
熱門： 七人欖球賽安樂工程人踩人草間彌生北韓

日報新聞 > 娛樂

阿姐孖羅家英演《紫釵記》 暫為《東華》籌得86萬

2022-11-10 列印
■左起：阿姐、馬清揚及羅家英，齊為東華錄影。
Previous Next

汪明荃（阿姐）及羅家英為《歡樂滿東華2022》粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》錄影，阿姐指支持東華從沒間斷過，這個劇目原本在外面演出，因改期所以才在電視上表演，暫時籌得86萬元，會再努力，非常時期希望積少成多。家英哥表示有一年沒跟阿姐演出，稍後演出的粵劇，將配合新科技，他會一人分飾六角演獨腳戲，覺得很大挑戰，事前要做好多準備，會預錄LED影像。

阿姐和家英哥計劃12月去日本過聖誕，阿姐表示最近比較忙，行程交給家英哥負責。家英哥笑稱：「槌仔揼釘、釘揼木，我就交給同行的友人安排。」問阿姐會否趁機瘋狂購物？阿姐表示此行主要歎美食及觀光。■阿姐指善款多多益善。
■阿姐指善款多多益善。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd