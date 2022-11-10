ERROR新節目玩真心對話 肥仔爆193變喊包

■ERROR除了有新節目外，12月又會開騷。

ERROR昨日為ViuTV新節目《ERROR自爆96小時》宣傳，四位成員被安排入住遊艇四日三夜，紀錄日常一面和分享出道四年的感受。不過四人一向不理說話尺度，節目又安排於合家歡時段播出，193坦言不怕收投訴，但公司介意，要靠導演剪走不能出街的說話，ERROR以往在節目中不時被製作組「糟質」，今次雖能避過一劫，但在預告片中見193有落淚場面，肥仔爆193喊了不下20次。ERROR將在12月舉行演唱會，但他們現時忙於拍新劇，肥仔笑說：「我有個idea，如果無時間綵排就係咁請嘉賓。（想邀請誰？）郭富城，我好鍾意佢！」Dee亦在旁邊幫口邀請，笑說：「城哥，肥仔真係超級鍾意你，佢真係好想跟你學跳舞，你拍條片hea佢，佢都會好開心。」講到他們首次開騷有MIRROR做嘉賓，Dee戲言現在看不起他們了。