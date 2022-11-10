張敬軒化身製作人培育女團

譚仔雲南米線及譚仔三哥米線分別推出全新會員計劃及手機應用程式，邀得張敬軒（軒公）率領譚仔女聲合唱團組成的「勿演女笙」及三哥姐姐「Sam Girls」載歌載舞拍宣傳片。一直被形容為「被歌唱事業耽誤了的喜劇演員」的軒公，在擔正喜劇電影《超神經械劫案》前，喜逢這次在宣傳片飾演女團製作人，他表示：「是一場很好的熱身，平常我多以冷面笑匠的形象示人。這次遇上一眾表情豐富的譚仔姐姐及三哥姐姐，一起練習七情上面，希望可以活學活用，好好應用在電影拍攝上。」