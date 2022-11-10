為新劇動作戲上武打堂 陳曉華自認手腳不協調

■譚凱琪為湊女，有一年沒拍劇。

陳家樂、陳曉華及譚凱琪等為新劇《異空感應》拜神，陳家樂和陳曉華在劇中的角色由鬥氣至發展感情，家樂說動作戲交給曉華。雖然曉華是跆拳道黑帶，但她太耐沒有拍動作戲，所以開拍前上速成班練習動作，發覺自己手腳不協調，要慢慢拉筋。說到她是跆拳道黑帶遇到色狼也不怕，她笑言遇到色狼會大嗌及用眼神瞪着對方。家樂自認是「千年巨筋」，出名拉不到筋，不過他都有拍動作戲，之前到內地拍古裝劇演妖精角色也有動作鏡頭。譚凱琪有一年沒拍劇，她稱首次演督察角色要有威嚴，現時拍劇貴精不貴多，要留多點時間給女兒，但有工作也開心，可以出來唞唞氣。她表示開工期間會掛住兩歲的女兒，最近亦忙於為女兒搵學校。