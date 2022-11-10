前度斥林鈺洧親母大話精改名掩飾身份 林俊賢對女兒「冇撫養論」 傷心欲絕：佢傷害我

力撐表哥■表妹Naomi力撐林俊賢，亦希望Denice慎言。

話題港姐■Denice自當選後，親母Jasmine突然爆陳年家事，令Denice成為話題港姐。

扮兩姊妹■Jasmine同Denice多次改名，仲迫個女喺人前認係兩姊妹。

談撫養論■林鈺洧日前公開「冇撫養論」傷透爸爸心。

婆婆照顧 ■Denice小時候多由婆婆照顧。

曾經齊心■Naomi、林俊賢及同父異母細佬曾經好融洽，但Naomi同Denice已再冇聯絡。

聲援爸爸■林俊賢前度Winnie及兩人所生的兒子Selwyn齊聲援爸爸，力證爸爸冇家暴及躁狂。

慶母親節■林鈺洧曾經同Winnie慶祝母親節。

介紹入行■Denice獲表姑姐馮鎵瀠（Naomi）介紹入行做模特兒。

作風大膽■Denice作風大膽，被指係「性女港姐」。

27歲林鈺洧（Denice）當選應屆港姐後，Denice親母Jasmine突然蒲頭指控前夫林俊賢係「狗男人」，男方唔想潑婦罵街，但眼見Denice加入「家事論壇」發表「佢（爸爸）冇撫養過我」言論，跟15歲的Denice相認後有月月「科水」的林俊賢欲哭無淚，語帶傷感說：「我個女講大話，係傷害我。」而撐硬林俊賢的前度Winnie亦踩行油搬出Jasmine黑材料，除改名掩飾身份，更怒斥女方為方便帶人返歸而另租地方，安排13歲的Denice與業主share apartment生活。採訪：娛樂組Denice親母Jasmine最近翻舊帳數臭林俊賢，包括迫她墮胎及要求女兒驗DNA；又斥林俊賢冇誠信，縮沙唔肯共同撫養女兒，甚至指控被男方兩度家暴打至臉腫，對此，林俊賢於微博逐點反駁。至於林俊賢前度Winnie及兩人所生的兒子Selwyn則齊齊聲援；表妹馮鎵瀠（Naomi）也加入力撐，跟Denice及Jasmine互轟，遍地花生。個女講大話傷害他對於林鈺洧出席活動時就父母爭拗開腔回應，除嘲諷林俊賢年紀大善忘，唔記得驗DNA事件外，再否認被爸爸供養過，她對鏡頭表示：「佢冇撫養過我囉。」Denice的說法傷透林俊賢個心，他接受《星島頭條》獨家訪問時一字一淚：「如果講返佢細個時，我有冇畀錢佢媽媽？佢唔知係冇錯，因為佢媽媽可以同佢講爸爸冇畀；但15歲以後嘅嘢，佢話我冇供養及畀錢佢，就係講大話，唔單止失望咁簡單，係傷害我，雖然咁多年嚟，我都畀人污衊、中傷及背叛，但呢次我個女係咁樣講大話……個傷害……我反而唔容許……」林俊賢講完重點即封口，唔再爭拗落去。唔開心到徹夜難眠表妹Naomi亦爆表哥林俊賢為咗呢件事，唔開心到食唔安瞓唔落：「任何人睇到新聞，見到個女咁講都會唔開心啦，以我所知兩父女係有聯絡嘅。」Naomi又強調母親共有7姊妹，亦同林俊賢最close，以前她媽媽會去姨媽（林俊賢媽）屋企，帶表哥返學放學，煮飯佢食，所以林俊賢嘅事，她們知得好清楚，「我都有了解佢心情先會企出嚟講嘢。」問有否忠告Denice？Naomi坦言自從帶佢入行，對方簽咗Kim做經理人後再冇聯絡。「我覺得作為仔女，上一輩嘅恩怨，過咗去就算，唔好執着過去一啲唔開心嘅事，影響咗o依家事業，亦希望佢對傳媒要慎言。」婚書改名掩飾身份另外，Winnie亦忍唔住踢爆Jasmine係大話精：「婚書上Jasmine嘅名係叫Wendy，佢畀傳媒嗰張係做咗手腳改成Jasmine，我記得當初認返Denice，佢係叫Denice Moore，唔係叫Denice Lam，Denice仲爆阿媽改多一個名，因為想有第二春要遮掩好多嘢，Jasmine又唔畀Denice喺人前叫佢媽咪，只能叫做家姐。」Winnie又爆初認識Denice時，對方同業主share apartment，「唔算住劏房，媽媽安排佢搬開係方便帶人返屋企，坦白講，點會有業主肯租畀13歲小朋友獨居？」據知正因為改名問題，林俊賢才遲遲搵唔返Denice負起爸爸責任。對於Jasmine黑材料，林俊賢表示只係想講返事實，以正視聽，更指Winnie所講的就等於佢講。