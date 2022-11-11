■鮑姐跟方平留港生活也不愁寂寞，得閒就跟發哥跑步與朋友相聚。

■鮑姐跟丈夫方平育有獨生女方之樺，現定居倫敦。

■鮑姐謂若是「Emma婆婆」，也不會跟個仔移民日本。

■相隔多年跟江美儀再合作，鮑姐讚默契更勝從前。

■鮑姐不時提醒自己，不要變成劇中「Emma婆婆」這類老人家。

■2008年，鮑姐憑《天水圍的日與夜》獲封影后。

鮑起靜當日獲總導演關文琛邀請時，一聽到劇名叫《下流上車族》便決定接拍，加上角色狼戾的「Emma婆婆」跟她反差很大，愛挑戰的她更喜歡。而現實她亦經常提醒自己不要成為乞人憎的老人家，所以從沒想過黐實定居倫敦的女兒。另外，早已是影后的鮑姐唔期待做視后，反而希望好拍檔江美儀得獎。 採訪：杜杜 攝影：譚志光鮑姐覺得《下流上車族》個名夠貼地，一聽已經喜歡，對演繹「Emma婆婆」更加覺得好玩，「個故仔原來咁得意，有個咁嘅阿婆咁乞人憎，咁狼戾嘅，我個人唔狼戾㗎！演員真係太被動，畢生都喺度等可以突破、好嘅角色，今次真係好好運，撞到個比較少演嘅角色，有好多人唔相信我可以做到，但呢個係好好嘅嘗試同挑戰。」讚江美儀成功收拾林敏驄73歲的鮑姐，也會經常警惕自己，「老人家有好多經驗，有時會自以為是，以為自己啱，同埋有啲舊嘅道德標準，其實喺新世紀有啲過時，年輕人尊敬你，唔一定似我哋尊敬長輩咁樣，我哋仍然憞起個款一定乞人憎！」所以她跟丈夫方平和獨生女方之樺也會維持各自的空間，不會移民到倫敦黐着她，「佢十六歲已經去，喺嗰度結婚生仔女，佢成日都會問我哋過唔過去，我哋一定唔會啦！一年去兩、三個月探吓佢哋已經OK，唔可以介入佢哋生活，唔使黐到埋攬到實。」由1997年《肥貓正傳》到現在再合作，鮑姐讚江美儀成熟了很多，最大優點更是林敏驄剋星，「點解佢可以收拾到林敏驄呢？因為佢已經爐火純青，佢做咁多搞笑節目、主持，同拍過咁多唔同角色，完全係控制自如，我哋全組都話靠你呀！哈哈！美儀o依家好好，真係影后級。」所以問到2008年憑《天水圍的日與夜》獲得影后榮譽的鮑姐，會否想攞埋視后？她都睇好江美儀，「呢啲都係一間公司嘅人互相鼓勵嘅獎項嚟，我老人家好開心拍到一個劇大家又喜歡，自己又過癮，開心過咗幾個月已經夠。」