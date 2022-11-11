珍妮花安妮絲頓後悔冇雪卵

■Jennifer曾嘗試懷孕，澄清唔想生B是不實報道。

美國53歲女星珍妮花安妮絲頓近日以超性感姿態登上雜誌封面，透露自己最遺憾的事，莫過於沒有雪卵。她坦言年輕時專注發展事業，疏忽了結婚生子的可能性，但之後嘗試做試管嬰兒、喝中藥，但不果，「我願意付出任何一切，如果某人當初能對我說『去凍卵、幫你自己一個忙』，我就是沒思考這件事。」珍妮花曾與畢彼特結婚5年，與Justin Theroux則結婚2年，她澄清多年來有傳聞指她不想生B導致離婚，鬧她自私，這些不實的猜測與報道，令她很難受。2016年她在飽受攻擊下曾撰專欄回應，「我太沮喪了，當時想到的就是我要寫這個（專欄），因為那些抨擊太讓我發狂了，我又不是不會被刺痛和傷害的超人。」