黃宗澤王敏奕新劇冇親密戲

黃宗澤（Bosco）、王敏奕、蔡思貝等昨日出席TVB台慶劇《法證先鋒V》記者會，Bosco和曾志偉新抱王敏奕雖然在劇中有感情線，但Bosco笑言有「家嫂保護機制」，所以和王敏奕沒吻戲，就連拖手和激情戲都沒有，堪稱是國防級保護的王敏奕即高呼不關事，只因她在劇中主動追求Bosco，他卻吊高來賣。



問到《法證V》接捧《下流上車族》可有收視壓力？Bosco稱劇種不同不能比，反而因經典系列感壓力。