唔齊人出席叱咤記者會 MIRROR冇被紅館意外嚇怕望繼續上台表演

■MIRROR粉絲在紅地氈兩旁迎接他們，花姐亦罕有現身。

■Kay以低胸露背裙現身，成功搶鏡。

■鄭欣宜希望冧莊，所以會積極拉票。

■MC張天賦今年成績不俗。

■許廷鏗開心與現場粉絲擊掌。

■叱咤頒獎禮在昂坪市集舉行記招，有超過60位歌手及組合現身撐場。

■林家謙（前排中）自言，不會將獎項睇得太重。

■Serrini與陳蕾拖住手進場。

■前晚已有不少鏡粉到巿集露營，等待昨日記者會偶像出現。

人氣男團MIRROR自7月紅館演唱會發生嚴重意外後，隨即宣佈休團兩個月，成員近日相繼復工後，昨日首度以MIRROR團隊身份出席在大嶼山昂坪市集舉行的 《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。由於今次是MIRROR自意外後首次出席公開活動，故前日已有逾百鏡粉在會場外紮營守候。記者會開始前，已聚集了過千鏡粉手持應援物狂叫支持，當中姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）粉絲人數最多，而江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）和邱傲然（Tiger）因工作關係，未有到場。至於與商台傳不和的環球唱片歌手全部缺席。出席昨日記者會包括有MIRROR、MC張天賦、林家謙、欣宜、泳兒、JW王灝兒、衛蘭、謝安琪、Serrini、陳蕾及Dear Jane等超過60位歌手及組合。MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton），蘇麗珊等率先以新力軍名義出場，Jeremy及Alton上台後不停揮手及派心冧粉絲，MIRROR以壓軸身份出場，以全黑造形的9子甫現身即引來「鏡粉」瘋狂尖叫。對於昨日是紅館意外後首次以MIRROR身份出席活動，隊長楊樂文（Lokman）表示很開心，皆因已很久沒有以團隊身份見fans，又謂知道大家等得很辛苦。對於今年是否有信心MIRROR可得到組合金獎，Lokman就指視獎項如浮雲，「得獎梗係開心，因為係一個肯定同一個成就，作品先係最重要，可能付出100%，但半斤未必有八両。」至於今年推出了4首個人單曲的陳卓賢（Ian），則謂沒有特別想到爭獎的問題；姜濤對於被指有機會得到男歌手銀獎，姜濤說：「冇留意呢啲，隨緣啦。」傳今日公佈意外調查結果問到他們現時的演唱會安排，Lokman表示未有消息，對於重踏紅館舞台是否有陰影？Lokman說：「o依家未答到，但我覺得未必會驚。」柳應廷（Jer）則表示因大家也喜愛表演，所以會很享受做這件事，Jeremy則認為舞台是很珍貴的東西，所以能在舞台上表演也會覺得開心，曾在紅館演出時跌落台的陳瑞輝（Frankie）則說：「好似Jeremy咁講舞台都係好珍貴，我相信我哋能夠踏出呢一步去嘗試，無論得唔得都好，都會試咗先，（有冇陰影？）冇！」與阿Mo（李啟言）份屬好友的Anson Lo指現時最重要的並非是他們是否能走出陰影或是否不開心，「最緊要大家關注阿Mo及其他傷者阿峯、Zisac，畀關心佢哋，緊要過我哋心理狀態。」問到有沒有去探望阿Mo？他表示一直也很希望探望對方：「問過好多次，佢家人未準備好，又有啲限制，所以都係探唔到，不過有keep住update，如果有得探嘅話都會即刻探。」而演唱會意外已發生逾3個月，昨日有消息指當局最快將於今日交代事故調查結果。欣宜做足措施否認飛釘謝安琪（Kay）以低胸露背裙現身，成功搶鏡；欣宜則以黑白貼身裙示人，但疑似凸點。欣宜被問到疑似「飛釘」，她即說：「點會呀？我做足乳房預防措施。」有指欣宜今年會冧莊最喜愛女歌手及叱咤女歌手金獎兩大獎，她即時拉票，又表示最近要排練《神之拉闊》音樂會，沒想其他，今次拍檔是跳舞很叻的Anson Lo，所以有一定難度，她自嘲搞唔掂驚走錯位。有傳林家謙將會攞男歌手金獎，他聞言即引用陳奕迅的《陀飛輪》歌詞說「銀或金都不緊要」，他表示經常會提醒自己不要把獎項看得太重，以免沒得獎時會感到不開心，又謂就算是唱作人獎，自己的信心也只有一半，問到他覺得誰人是最大勁敵，他笑說：「Serrini呀，佢係敵人！（點打低佢？）我哋私底下『私了』。」