教育小朋友多動腦子 蔡加敏獲頒「世代傳承獎」

■蔡加敏與媽媽蔡李惠莉結伴出席活動。

蔡加敏昨日到金鐘出席「第四屆金紫荊女企業家獎頒獎禮」，她獲頒「世代傳承獎」。蔡加敏對獲獎感到榮幸又興奮，認為能鼓勵她日後做得更好，尤其她是代表教育和玩具項目，希望盡己所能在這兩個項目上出力，她笑言教育對她來說是一個挑戰，在教育方面以科技創新為主，讓小朋友多動腦子，多以邏輯思維去思考事情。問她是否都以此方法教育自己的孩子？蔡加敏說：「對，自小就給他們很多東西去學去玩，從中發掘他們的興趣再好好培養。（想培育女兒做企業家嗎？）她還細，看她長大後想做甚麼就做甚麼，現在她鍾意藝術和唱歌，畫畫好靚，她都鍾意做生意，之前在小朋友興趣班有參與過，都賺到少少零用錢。」