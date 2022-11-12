譚俊彥林夏薇巡禮企C位顯身價 蔡思貝黃智雯谷胸為TVB吸客

■蔡思貝（左）與黃智雯鬥性感，成為全場最搶鏡花旦。

■上年視帝譚俊彥與視后林夏薇不追求獎項。

■曾志偉、樂易玲等帶領一眾藝人切燒豬。

■陳豪不停被集郵，成為人氣王。

■周嘉洛與游嘉欣是無線重點力捧的藝人。

■姚子羚、陳山聰與胡定欣盛裝出席活動。

■高海寧剛與無線續約，亦有亮相節目巡禮。

■陳自瑤唔露胸，但就穿上超短迷你裙晒長腿。

昨日《無線節目巡禮2023》出動一眾小生、花旦落力吸客，不少花旦都行性感，當中以蔡思貝和黃智雯齊齊谷胸，陳豪就被人潮包圍「集郵」，成為最受歡迎人氣王。藝人大合照時，視帝譚俊彥與視后林夏薇企頭排「C位」，而馬國明、胡定欣、陳豪、黃智雯、蔡思貝及陳展鵬等位置同樣重要。無線安排一眾藝員宣傳來年劇集、綜藝、J2及新聞資訊節目，重頭劇包括合拍劇《一舞傾城》、《狀王之王》及《香港人在北京》，其他劇集包括《你好，我的大夫》、《痞子殿下2》、《隱形戰隊》、《寵愛Pet Pet》以及《羅密歐與祝英台》等，周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚與王灝兒（JW）齊齊宣佈《痞子殿下2》開拍，更化身廣告從業員派傳單落力吸客。蔡思貝以紅色短裙谷胸上陣，與Deep V現身的黃智雯成為最性感花旦。近來忙拍劇的智雯指拍劇時沒機會扮靚，所以趁有客戶在場就「扮靚啲」。黃智雯表示今年自己專注在拍劇方面，目前已拍了三套劇，包括已完成的《隱門》、《隱娘》，及正在拍攝的《再見．枕邊人》，她笑指現時計劃拍完劇後放假：「已經check緊機票，（去邊？）唔理喇，有機票就飛，好耐冇休息，今年都超額完成，身體都話畀自己聽要休息。」思貝享受自虐式拍劇思貝今年只拍了《你好，我的大夫》，她笑言較輕鬆，但劇中她飾演資深大夫，對白比較文縐縐，而且有很多喊戲，但她就坦言喜歡這角色：「嗰種自虐式，辛苦得嚟有少少鍾意。」視帝譚俊彥拍完電影《爆裂點》從大馬返港，他表示已近一年沒拍TVB劇，問到今年再爭視帝的信心，他說：「今年唔諗呢樣嘢，係另一個心情，冇上年咁緊張，睇到好多同事都好努力，陳山聰有6套劇、林敏驄又演得好、黃宗澤就嚟有劇出，我會喺台下支持佢哋。」他又笑言會私下投票給山聰。視后林夏薇主演的《法言人》被抽起，她坦言可惜，因角色給觀眾見到不同感覺的她。提到無緣冧莊視后，她指爭獎並非重點：「希望每個角色可以畀觀眾唔同嘅感覺。」周嘉洛呻做多賺少陳豪同樣有新劇《新四十二章》被抽起，改播《輕．功》，他指因變「同步劇」所以要修改劇情才可安排播映，無法爭視帝，他說沒所謂，因劇中有很多不同元素，他對該劇有信心。周嘉洛與游嘉欣齊齊受訪，嘉洛今年成為「劇王」，他笑言：「恭喜我自己！（收入都增加？）又不是，《愛回家》很多騷的，現在沒拍《愛回家》我是做多賺少。」當中《痞子2》成重點推介，嘉洛透露已預定明年4月拍，笑言已練成抗熱體質。而兩劇在手的嘉欣問會否覺得獲力捧？她表示：「有工作便做，有人捧當然開心。」