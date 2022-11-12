林鈺洧對父母罵戰再無感覺
內地控疫鬆綁 入境隔離縮至5+3
內地踏出放寬防疫措施重要舉措，國務院聯防聯控機制昨公佈進一步優化防控工作的二十項措施，包括將入境檢疫日數從「7+3」改至「5+3」，同時取消入境航班熔斷機制等。本港旅遊及商界等多個代表歡迎新措施，形容...
2022-11-12
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上海地鐵11號線短路爆火光
上海地鐵十一號線昨早在繁忙時間約九時半發生故障。網上片段顯示，於嘉定新城站區間行駛的一架列車疑似突然故障，傳出多下火光，一度冒出巨大火球。上海地鐵就事故為乘客帶來不便致歉，表示當時十一線的觸網故障，引...
2022-11-12
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轉向南韓買炮彈援烏 美軍彈藥供應存不足
外媒報道指，美國與南韓秘密交易購入十萬發炮彈，顯示美軍不斷向烏克蘭供應武器，庫存已嚴重不足。白宮再宣佈新一輪對烏軍事援助，強調提升烏軍防空能力非常重要。《華爾街日報》引述知情人士報道，美國將向南韓採購...
2022-11-12
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澐璟首批下周一起招標
臨海豪宅物業加快推售速度。華潤置地（海外）及保利置業合作發展、啟德跑道區澐璟，日前公佈首張銷售安排，推出118伙於下周一（14日）起招標，涵蓋2房至4房單位。澐璟連日開放示範單位，日前加快步伐，公佈首...
2022-11-12
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遭剔出MSCI 九倉逆市插14%
明晟公司MSCI公佈旗下中期指數審核變更結果，MSCI中國指數新增36隻股份，並同時剔出34隻股份。其中，九龍倉（004）遭剔出MSCI中國指數，昨日股價一度逆市暴挫逾25%，低見20.1元，收市跌幅...
2022-11-12
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藍月世盃國腳避戰 魔人單槍接「福」
完成本輪聯賽後，將會參戰卡塔爾世界盃的球員隨即向所屬國家隊報到，曼城領隊哥迪奧拿坦言知道戰將們已心繫決賽周，有意在今晚英超主場對賓福特時讓世盃國腳避戰。幸好藍月仍有挪威射手夏蘭特領銜攻堅，在聯賽暫停前...
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譚俊彥林夏薇巡禮企C位顯身價 蔡思貝黃智雯谷胸為TVB吸客
昨日《無線節目巡禮2023》出動一眾小生、花旦落力吸客，不少花旦都行性感，當中以蔡思貝和黃智雯齊齊谷胸，陳豪就被人潮包圍「集郵」，成為最受歡迎人氣王。藝人大合照時，視帝譚俊彥與視后林夏薇企頭排「C位」...
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李純恩 - 過正常生活｜好好過日子
家住學校區，附近有兩間國際學校，每天一到上下學時段，樓下便車水馬龍，非常嘈雜。只有到了周末或寒暑假，環境才有得清靜。在這兩年疫情嚴重的時期，學校停學，也有這一種清靜，起初覺得舒服，但時日一久便感受不同...
2022-11-12
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仲達 - 檔靚補中 久久為攻｜頭號目標
早在入行多年之前，筆者已是方駿暉方Sir的粉絲，沒想到後來竟可跟偶像在同一份馬報撰文。當年喜歡看方Sir，其中一個原因是他選馬有根有據，讀者可以自行分析其理由是否充份，才選擇信與不信，不像傳統的馬評人...
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