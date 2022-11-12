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林鈺洧對父母罵戰再無感覺

2022-11-12 列印
■林鈺洧不想再理會父母的事。
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應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）父母隔空互數對方，Denice被其父林俊賢要求驗DNA，她曾開腔指父親沒養育她，被林俊賢指她「講大話」，講到又再有新進展時，Denice昨日現身無線節目巡禮時，無奈表示：「不想再回應，我已經沒感覺了，我是一個個體，嘈交是他們的事。（和媽咪有講及事件？）和媽咪有傾偈，但沒講件事不知道她心情，沒特別了解，最近焦點放回自己身上，不想再理其他人。」Denice表示朋友也有關心她，知道她沒感覺未受困擾戥她開心，更帶她食飯及去主題公園散心。
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