從阿一炒飯到《就是青春》

■《聲夢傳奇》出身的炎明熹及姚焯菲等學員，在娛樂圈發展甚佳。

■余詠珊與丈夫何哲圖野心勃勃製作兩個節目，收視未見出色。

■HOY TV的《就是青春》只有0.3點收視，更有傳腰斬。

大家應該都聽過阿一炒飯的故事。話說一哥楊貫一經常在飯店打躉，方便隨時招呼貴賓，閒時親自示範如何炒一碗靚飯。他會換上當年贏得皇室御廚稱號的廚袍，輕描淡寫地在砂煲打個蛋漿，然後逐一落食材，蝦仁、叉燒、瑤柱、葱花、再用瓦鍋以大火來炒，飯要炒至微焦，呈金黃之色，貴氣又芬香，味道美味不在話下。同一道菜式，同樣的材料、同樣的廚具、同樣的烹調手法，但高手就是高手，換轉別人來炒，只炒得個樣，炒不出個神髓來。何解？正是周星馳在《食神》裏的對白，一字記之曰「心」。炒冷飯也是一門藝術，講求技術、火候和熟練度，必須經過長年累月的練習，沒得偷懶，也沒得取巧。《獎門人》炒出好收視為何筆者忽然說起炒冷飯？因為「炒冷飯」最近成為熱門詞彙，尤當見到無線播出節目如《開心無敵獎門人》時，一些為反而反的觀眾，或有心貶低無線的打手，都會以「炒冷飯」戲謔，藉此圍爐取暖一番。做節目其實同炒飯很類似，都是一門藝術，同樣講求技術、火候和熟練度。當大家以為製作《開心無敵獎門人》很簡單，只是將舊遊戲重複玩一次，將「唔鹹唔淡」廣東話笑話再笑一次，將塗滿wasabi的辣辣壽司再食一次，其實是大錯特錯。這類遊戲節目最難就是掌握氣氛與節奏，入面的tag gag，相信都有一班編劇埋首去度，同樣沒得偷懶，沒得取巧。因此，一個被稱之為「炒冷飯」的節目，今日仍然錄得最高收視24.8點，證明依然有觀眾受落，因為數據從來不騙人。HOY TV收視持續低迷要說明此點，不妨參考近期熱門新聞，HOY TV炮製的選秀作品《就是青春》。節目零話題之外，收視只有0.3點，而且有惡化趨勢。所以江湖傳聞議論紛紛，有說停一停唞一唞，亦有說腰斬。要知道《就是青春》正是無線《聲夢傳奇》同ViuTV《全民造星》的混合版，由無線舊部余詠珊打骰的「好好製作」，耗費2,000萬炮製；她的另一「炒冷飯」例子，是聲稱用來打港姐的《Summer Girls 2022》，一班波波女露肉完畢，結果是節目播完都沒有人知道，證明這碗冷飯，炒起來都有高低之分，就如開頭講到一碗用瑤柱、蝦仁等靚料，配上高手成碗飯觀感自然不同。從解困新聞學出發，筆者提議製作公司可以搵日本某隻安全套贊助，安全套標榜的是愈薄愈好，愈無阻隔，配上只有零點幾收視的節目，一個薄配一個低，絕無違和感。歡迎參考不另收費。作者：劉星予