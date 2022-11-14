■福祿壽多年來的台慶表演都好令人回味。

■祖藍在2007年扮甄妮唯肖唯妙。

■林盛斌與麥美恩、陸浩明等拍攝宣傳片。

■麥美恩七情上面，介紹台慶好節目。

■陸浩明公佈台慶夜的玩遊戲送大禮環節。

為慶祝無線踏入55周年，翡翠台在11月19日台慶夜直播《傳承‧狂歡55：萬千星輝賀台慶》，為隆重其事，今年司儀陣容，人數打破歷年台慶紀錄，總共有十男十女組成的司儀組合，包括有汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂等。連日來無線台前幕後正密鑼緊鼓為台慶夜進行綵排，據知屆時各大表演環節除了動員多名藝人參與外，更會遊走於化妝間、錄影廠、停車場及古裝街等每個角落，讓觀眾可以360度全方位了解電視城。根據日前無線釋出的官方宣傳片，林盛斌、麥美恩、陸浩明、鄭衍峰及梁凱晴率先公佈部份表演內容。其中最大亮點，必定是過去15年曾八度為台慶擔任表演嘉賓的「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍，闊別五年後重臨台慶舞台，更聯乘今年祖藍有份參與的話題作《聲生不息》，來一場《聲生不息福祿壽》，並會找來四名外援，將福祿壽扮嘢精神level Up，其中包括《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike），並會碌爆人情卡請來兩名「高大級」神秘嘉賓！七人將以超驚喜演出方式，神還原《聲生不息》經典場面，還有意想不到的組合對唱及扮嘢環節。問到首度與福祿壽同台演出的Gigi會否很大壓力，她笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」福祿壽為觀眾送歡樂其實過往八次福祿壽在台慶夜的演出均為觀眾送上不少歡樂，當中最津津樂道的，莫過於2007年三人「初試啼聲」在台慶舉行的《熱爆巨星演唱會》，無論是祖藍的甄妮《七級半地震》造型，祥師兄的阿Rain特殊「心跳」舞，及思捷唯肖唯妙的郭富城扮相。而2011年的《萬千星輝福祿壽之未來先生選舉》中，三人先後扮演「排骨偽腹肌男」、「一件頭大隻佬」及「濕身猛男」大晒搞笑功，祖藍更乘機向當時還是女友的李亞男示愛，相當有睇頭。