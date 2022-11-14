連日來無線台前幕後正密鑼緊鼓為台慶夜進行綵排，據知屆時各大表演環節除了動員多名藝人參與外，更會遊走於化妝間、錄影廠、停車場及古裝街等每個角落，讓觀眾可以360度全方位了解電視城。根據日前無線釋出的官方宣傳片，林盛斌、麥美恩、陸浩明、鄭衍峰及梁凱晴率先公佈部份表演內容。
其中最大亮點，必定是過去15年曾八度為台慶擔任表演嘉賓的「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍，闊別五年後重臨台慶舞台，更聯乘今年祖藍有份參與的話題作《聲生不息》，來一場《聲生不息福祿壽》，並會找來四名外援，將福祿壽扮嘢精神level Up，其中包括《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike），並會碌爆人情卡請來兩名「高大級」神秘嘉賓！
七人將以超驚喜演出方式，神還原《聲生不息》經典場面，還有意想不到的組合對唱及扮嘢環節。問到首度與福祿壽同台演出的Gigi會否很大壓力，她笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」
福祿壽為觀眾送歡樂
其實過往八次福祿壽在台慶夜的演出均為觀眾送上不少歡樂，當中最津津樂道的，莫過於2007年三人「初試啼聲」在台慶舉行的《熱爆巨星演唱會》，無論是祖藍的甄妮《七級半地震》造型，祥師兄的阿Rain特殊「心跳」舞，及思捷唯肖唯妙的郭富城扮相。而2011年的《萬千星輝福祿壽之未來先生選舉》中，三人先後扮演「排骨偽腹肌男」、「一件頭大隻佬」及「濕身猛男」大晒搞笑功，祖藍更乘機向當時還是女友的李亞男示愛，相當有睇頭。