維護分手女友林欣彤 Anton稱尖銳問題由他答

■One Promise成員Anton（右二）多謝隊友支持。

樂隊One Promise成員馮卓然（Anton）與林欣彤本月初同日在社交網宣佈分手後，昨日One Promise在商場舉行簽唱會，Anton表現並無異樣，與隊友有講有笑。受訪時談到情傷，Anton稱正在復元中，但為保障雙方私隱，分手原因不會多談，而且現在雙方做到再見亦是朋友，二人仍有傾談冥想、訓練狗仔及食用健康產品等話題，大家溝通保持良好關係。問到有沒有復合機會？Anton表示不知道：「任何分手都需時間復原，希望傳媒採訪她時，問題不要太尖銳，要尖銳就尖銳我吧！」隊友們也附和叫隨便尖銳Anton，而Anton指隊友給予支持，一句問候已很窩心。