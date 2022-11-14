對爭視帝平常心 陳山聰恨攞最佳衣着獎

■陳展鵬與劉佩玥好有默契。

陳山聰、劉穎鏇、陳展鵬及劉佩玥等為台慶劇《超能使者》宣傳，陳山聰今年有六部劇，其中兩部是台慶劇，他說覺得是自己一個紀錄。譚俊彥也表示會投山聰一票，他笑稱：「有他一票已經夠，視帝投俾我。」問他會否擔心票源分薄？他表示暫時未知那部劇被提名，他笑言攞到這張成績表好開心，頒獎禮平常心，到時會靚靚出席，他直言最恨攞「最佳衣着獎」，更即場拉票：「花咗30年錢夠買樓，畀我啦，我貢獻時裝界咁多錢！」現場播出陳展鵬穿透視衫的片段，林子善取笑他扮天王擺甫士，展鵬表示這場戲多動作又要跳舞好易爆胎，至於扮天王，大家睇到似邊個就邊個。問到今年可會投陳山聰做視帝？展鵬稱當然會，今年山聰有六部劇，但未必多劇便得獎，要看角色及演員發揮，這方面交給觀眾。