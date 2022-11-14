Kaho今次邀得陳蕾及衛蘭擔任嘉賓，當他唱到《救》時陳蕾現身合唱，唱畢陳蕾便送上擁抱並着Kaho不要喊；唱到《污糟兒》時，Kaho終忍不住抹淚。經常模仿「化骨龍」的Kaho意外獲張家輝拍片打氣，在粉絲起哄下，惜肉的他僅掀起上衣露肚臍，笑言有機會在紅館開騷才再脫。Kaho在騷後接受訪問時笑言有忍住不要喊，問到是否到紅館再除衫？Kaho笑言：「要睇睇有沒有機會（上紅館）。」
洪嘉豪留待紅館開騷才晒肌
Kaho今次邀得陳蕾及衛蘭擔任嘉賓，當他唱到《救》時陳蕾現身合唱，唱畢陳蕾便送上擁抱並着Kaho不要喊；唱到《污糟兒》時，Kaho終忍不住抹淚。經常模仿「化骨龍」的Kaho意外獲張家輝拍片打氣，在粉絲起哄下，惜肉的他僅掀起上衣露肚臍，笑言有機會在紅館開騷才再脫。Kaho在騷後接受訪問時笑言有忍住不要喊，問到是否到紅館再除衫？Kaho笑言：「要睇睇有沒有機會（上紅館）。」
疑列車與路軌旁金屬碰撞 油麻地站港鐵列車飛甩門
港鐵油麻地站發生罕見列車甩門事故，車上七百多名乘客須緊急疏散，其中逾百人沿路軌疏散往旺角站，事件中兩人不適，當中一名老婦擦傷送院。荃灣線列車服務受阻，港鐵稱初步調查發現列車剛進入月台出現異樣，車頭轉向...
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批評蔡英文把台灣帶向危險 九合一大選馬英九台南造勢
台灣九合一選舉將於本月二十六日舉行，各陣營候選人把握時間拉票。前領導人馬英九昨到民進黨票倉台南，為國民黨籍候選人造勢，他批評現任領導人蔡英文把台灣帶向危險。馬英九昨出席台南市長候選人謝龍介、市議員蔡育...
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特朗普嫁細女心情好
美國前總統特朗普因共和黨選舉失利，遭到黨友連日批評，但幼女蒂芬妮（Tiffany Trump）出嫁令他重拾笑容。蒂芬妮的婚禮周六下午於特朗普的佛羅里達州別墅海湖莊園舉行。據悉，新郎是擁有黎巴嫩和法國血...
2022-11-14
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ONE INNOVALE突加推57伙
恒基旗下紅磡必嘉坊．迎匯正積極收票之際，同系位於粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日突擊加推，涉及57伙，折實平均呎價14438元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INN...
2022-11-14
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內地放寬疫控 夜期延續升勢 市場氣氛好轉 恒指或高開
內地放寬入境隔離至「5+3」，刺激港股上周五急彈逾1200點，恒指夜期延續升勢高水200點，美股三大指數亦齊收升。有分析指，港股氣氛完全扭轉，預計今日恒指會稍為高開，本周將介乎17000至18000點...
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葡超 下游戰 弱旅大翻「辛」
葡超周一上演下游戰，由尾四的辛達卡拉主場迎戰排第十的艾斯杜尼，辛達卡拉自葡萄牙進攻中場般奴艾美達傷瘉復出後表現反彈，聯賽已三戰不敗近況更勝艾斯杜尼，加上主場之利有信心重敲勝鼓，主勝二點一七倍實屬超值。...
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曾助容祖兒Twins錄音發揮小宇宙 伍樂城舉辦歌唱大賽發掘樂壇新星
由著名監製伍樂城創辦，揉合流行及古典音樂教育的伯樂音樂學院，將於明年2月5日假灣仔新伊館舉辦大型歌唱大賽《歌手的誕生》總決賽。院長伍樂城強調今次比賽係發掘樂壇有潛質新人，仲會好似激勵新人階段嘅容祖兒、...
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李一飄 - 運用財政解民困 公眾急需及時雨｜社論
連續三年的新冠疫情，對本港經濟造成嚴重打擊。財政司司長陳茂波昨天指出，他對今年的經濟發展不感樂觀，料本財政年度錄得逾千億元赤字屬「在所難免」，但他亦強調毋須太悲觀，原因是香港仍有足夠的財政儲備，應對挑...
2022-11-14
- 李純恩 - 過正常生活｜好好過日子
- 盧永雄 - 通脹拐點已到 衰退陰影來襲｜巴士的點評
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仲達 - 檔靚補中 久久為攻｜頭號目標
早在入行多年之前，筆者已是方駿暉方Sir的粉絲，沒想到後來竟可跟偶像在同一份馬報撰文。當年喜歡看方Sir，其中一個原因是他選馬有根有據，讀者可以自行分析其理由是否充份，才選擇信與不信，不像傳統的馬評人...
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