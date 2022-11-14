洪嘉豪留待紅館開騷才晒肌

■洪嘉豪笑言要等紅館騷才晒肌。

洪嘉豪（Kaho）前晚（12日）在西九竹翠公園舉行一連2場《The Cycle Of...KAHO》演唱會，Kaho跳唱《我懂》及《表情符號》打頭陣，隨後又自彈自唱演繹《好奇殺死愛》。Kaho今次邀得陳蕾及衛蘭擔任嘉賓，當他唱到《救》時陳蕾現身合唱，唱畢陳蕾便送上擁抱並着Kaho不要喊；唱到《污糟兒》時，Kaho終忍不住抹淚。經常模仿「化骨龍」的Kaho意外獲張家輝拍片打氣，在粉絲起哄下，惜肉的他僅掀起上衣露肚臍，笑言有機會在紅館開騷才再脫。Kaho在騷後接受訪問時笑言有忍住不要喊，問到是否到紅館再除衫？Kaho笑言：「要睇睇有沒有機會（上紅館）。」