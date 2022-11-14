曾助容祖兒Twins錄音發揮小宇宙 伍樂城舉辦歌唱大賽發掘樂壇新星

現身支持■陳慧琳現身撐《歌手的誕生》。

宣傳大使■方力申係歌唱大賽宣傳大使，拍片分享首入錄音室錄歌嘅感受。

展示實力■衛蘭擔任總決賽嘅表演嘉賓，展示歌星應有嘅條件。

發掘新星■《歌手的誕生》將於明年2月5日假灣仔新伊館舉行，從而發掘樂壇有潛質新人。

做好準備■2009年僅16歲嘅何雁詩參加TVB第一屆《超級巨聲》，參賽前曾喺伍樂城嘅「伯樂音樂學院」學咗唱歌三年。

王牌司儀■森美係總決賽當晚司儀，咁專業一定冇難度。

歌星典範■蔡立兒及老公歐陽德勛眼中，林子祥係歌星典範。

天王拍檔■伍樂城也曾跟樂壇天王黎明合作。

幼嫩孖妹■組合Twins當日好嫩口，入錄音室時要音樂監製伍樂城扶一把。

合作無間■伍樂城睇住容祖兒及謝霆鋒長大，合作無間。

好友相助■楊千嬅、衛蘭、鄧建明、陳慧琳曾為伍樂城作品演唱會演出。

屢敗屢戰■曾參加《全民造星I》的謝家俊屢敗屢戰，再報名參加《歌手的誕生》。

捲土重來■《全民造星IV》學員76號羅詠琪亦藉此捲土重來。

由著名監製伍樂城創辦，揉合流行及古典音樂教育的伯樂音樂學院，將於明年2月5日假灣仔新伊館舉辦大型歌唱大賽《歌手的誕生》總決賽。院長伍樂城強調今次比賽係發掘樂壇有潛質新人，仲會好似激勵新人階段嘅容祖兒、Twins、謝霆鋒咁，將冠軍得主發揮到小宇宙極限。冠軍可獲歌手合約及灌錄第一首派台原創歌，另獨得一萬元獎金，好吸引。採訪：方騫平 場地：伯樂音樂學院近年各大電視台都舉辦真人騷形式的選秀節目，如《全民造星》、《星夢傳奇》、《中國好聲音》等，令唔少熱愛音樂或有意入行嘅人，透過選秀節目去實現音樂夢。《歌手的誕生》大賽由著名音樂人及伯樂音樂學院院長伍樂城牽頭，旨在發掘、訓練及提拔本地具唱功及潛力嘅歌手人才，打造具實力嘅樂壇新力軍！《造星》滄海遺珠出擊除由方力申、陳慧琳、張彥博等拍片支持外，森美將擔任總決賽司儀，衛蘭就做演唱嘉賓。伍樂城透露已收到幾百人報名，當中有YouTuber、曾參加過公開歌唱比賽嘅參賽者，比如《全民造星I》嘅謝家俊（OT）及《全民造星IV》羅詠琪（Winkie），亦有音樂人。年紀最細報名者為12歲學生；最大係69歲退休人士。評判會選出16位有水準嘅學員進入總決賽，暫定選出冠、亞、季軍，但伍樂城強調：「唔一定年紀輕就會着數啲，就算年紀大都有無限創造力，音樂冇分年紀，每個年紀都會有唔同嘅魅力。」幫助新人彈出潛能作為音樂監製嘅伍樂城曾跟多位歌手合作過，從錄音過程中睇住新人彈出潛能，「最有印象係容祖兒、Twins、謝霆鋒，當年佢哋係有潛質，但初初唔會show晒所有好嘢，其實我幫祖兒灌錄第一首歌《逃避你》時，佢經已唱得好好，但我要求佢喺感情表達上要更加細膩，礙於當年祖兒年紀仲細，最後要同佢講『故事』激勵佢發揮極限。今次設計呢個比賽，冠軍得主亦有機會灌錄第一首派台歌，從錄歌過程中，我會協助佢展現做未來新星嘅潛能。」學員要謙卑戒驕傲另外，湯怡、官恩娜、糖妹（黃山怡）等出道前曾經係蔡立兒學生，今次喺《歌手的誕生》中蔡立兒擔任導師，負責培訓學員成才，「賽前學員會進入訓練營，透過活動分享唱歌技巧、期望、甚至做歌手前心態及準備功夫等。」她坦言會係一位嚴格，但唔會罵人嘅導師：「最重要學員肯聽意見，要用謙卑嘅心嚟接受自己好同唔好嘅地方，最忌係驕傲，因為驕傲會令人敗壞，乜都唔會聽入耳。」提到她眼中嘅歌星典範，蔡立兒首推75歲嘅林子祥，對他讚不絕口：「佢唔止唱得好，私生活正常，仲成日做運動及練歌，更會培育新人，喺音樂路上永不厭倦，而且學到老做到老。」至於新一代歌手，蔡立兒較喜歡創作歌手江海迦（AGA）、衛蘭及方力申。