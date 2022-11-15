■Rosita為演「芊芊」苦練滑板兩個月，幸好出來效果好。

■未有拍拖經驗的Rosita，同丁子朗拍愛情戲靠煲韓劇投入感情。

■韓國男神南柱赫是Rosita偶像，亦成為她的擇偶標準之一。

■Rosita感激劇中父母林敏驄和江美儀拍攝時不斷提點她，令她獲益良多。

■Rosita憑《下》劇人氣急升，獲封「女神」的她，IG的follower激增近一倍。

■自小不起眼的Rosita，2020年參選港姐奪季軍才搵返自信。

劇集《下流上車族》收視及口碑都好好，除帶挈男主角林敏驄被捧為視帝頂頭大熱外，飾演長女「芊芊」的郭柏妍（Rosita）亦憑自然演出兼靚樣人氣急升，由「A0女神」再封為「下流上車族女神」。Rosita坦承播出前一度緊張到失眠，對女神稱號受寵若驚，事業發展順利的她不急於脫單，等搵到港版南柱赫再算。採訪：杜杜 攝影：譚志光對於《下》劇有好成績，Rosita開心被觀眾認識，「播咗頭一個禮拜啲人已經叫我『芊芊』，好多謝呢個劇令大家認識我。」原來未播前她擔心又緊張，「劇入面係最細亦係經驗最少嘅一個，就算阿妹『蔓蔓』演出經驗都多我一年，所以一路都好緊張，唔知大家有咩反應，都有少少失眠，瞓唔到好擔心，最驚係累咗個劇。」拍愛情戲幻想係韓劇女主角講到獲封女神，Rosita大感意外，「我真係冇諗過大家話我係『女神』，或者『A0女神』，係好surprise㗎！多謝大家抬舉我，細個唔係大家口中嘅好靚女，或者由細靚到大，我讀小學中學都唔係特別起眼，呢個稱呼我都受寵若驚。」她承認2020年奪得港姐季軍才有返啲自信，「好感恩有呢個獎，冇諗過會有季軍，好開心有呢個榮譽。」外界都關心Rosita何時脫離「A0」，不過當事人就完全唔急，「真係好隨緣，冇乜所謂，o依家25歲仲好細，仲有幾年可以慢慢做嘢先拍拖，因為好感恩，入咗行兩年就有咁多機會。」至於冇拍拖經驗下演愛情戲，她就當自己是韓劇女主角來投入感情，「我好鍾意煲韓劇，啲男主角真係好靚仔，令我代入到做女主角。」而揀男朋友除了啱傾，開朗的她都希望對方似韓劇男主角一樣高大及健談，「我鍾意南柱赫，（要似佢有腹肌？）又唔使咁多要求，高過我等我着到高踭鞋，同埋有時我拍嘢好似消失咗咁，都希望佢體諒同明白。」