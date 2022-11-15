■Marco多年來獲獎無數。

■Marco分享康復的心路歷程。

■在太太及女兒支持下，Marco在10月舉行的世界桌球大師賽中打出「一桿147」絕技。

■Marco推薦維特健靈「目清素」作為眼睛保健產品。

■Marco喜愛打桌球的心，從來沒有變。

香港「桌球之光」傅家俊（Marco）上月在紅館香港世界桌球大師賽打出「一桿147」，令球迷為之振奮。Marco曾面對始料未及的眼睛問題，深感及早保護雙眼健康的重要性。近期，他應維特健靈「目清素」邀請，分享從前受眼睛問題困擾及康復的心路歷程。傅家俊（Marco）從小跟隨父親練習桌球，於1998年以20歲之齡打入格蘭披治賽決賽，是香港第一名桌球選手獲得此資格，更旗開得勝勇獲亞軍佳績，其後，亦一直為香港出戰各項世界賽事，獲獎無數。直至2018年，Marco於英國比賽期間，突然發現左眼出現黑點，密集之餘更影響視野，回港後尋求專家意見，發現是視網膜出現問題，需立即接受治療，打了二百多下激光。其後於2020年疫情期間，他在家中跳繩，發現右眼也現黑點，這次更延伸至玻璃體問題。自此，Marco經歷年幾的長時間休養。深切體會眼睛健康重要面對始料未及的眼睛問題，Marco深深感受到及早保護雙眼健康的重要性。近期，他獲維特健靈「目清素」邀請，分享從前患眼睛問題的困擾，以及康復的心路歷程。兩者一拍即合，Marco坦言真的需要一款很好的眼睛保健產品，讓作為運動員的他放心食用，並補好雙眼，繼續迎戰他的輝煌桌球之路，為香港創造出一頁頁精采的歷史。Marco並沒有家族深近視歷史，血管和三高指數亦達標，對於40多歲就患上突如其來的視力問題，令他十分擔心、徬徨。在休養期間，他並沒停止練習，再戰桌球的決心從未磨滅。今年10月，世界桌球大師賽剛巧於香港舉行，Marco罕有在太太、兩個女兒和全香港人面前比賽。他沉着氣，全力以赴，為大家上演精采、動人的「一桿147」滿分絕技。賽後，他表示這是自己休養以來，第一場表現打得較好的比賽，雖然不納入計分制度，但依然為其復出之路打了一枝強心針。