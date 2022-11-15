薛家燕感觸到眼濕濕 《皆大歡喜》組合重逢

■左起：梁凱晴、黃嘉雯、林穎彤及宋宛穎排練歌舞。

薛家燕、梅小惠及阮兆祥昨錄影TVB台慶《唱遊 SITCOM 元宇宙》項目，以處境劇《皆大歡喜》組合現身。小惠大爆家燕姐剛剛錄影節目時錄到喊，家燕姐就解釋因為回想當年拍攝時，大家互相支持與關懷而感動落淚，她說：「有好多回憶，其實《皆大歡喜》比《真情》賺得更多，首主題曲到o依家連我個孫都仲唱緊。」問到是否因此而買了很多樓？家燕則笑說：「冇計過，因為大家周圍演出都幾百場。」在旁的小惠則笑說：「我哋就冇樓，淨係得衫鈕。」另外，林穎彤、黃嘉雯、宋宛穎、梁凱晴及郭柏妍等，為台慶大型歌舞排練及錄影，黃嘉雯指除了開場大型歌舞外，當晚還會與20多位港姐有性感演出，性感尺度可能與《下流上車族》的校長差不多。宋宛穎今年繼續做台慶司儀，還參與表演，她說即學即排並通宵錄影，幸她與梁凱晴有舞蹈底。