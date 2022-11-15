感激張敬軒贈咪鼓勵 洪嘉豪期待紅館騷再合唱

■Kaho拉高上衣，露少少腹肌。

洪嘉豪（Kaho）一連兩場的《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》前晚於西九竹翠公園舉行尾場 ，張敬軒現身做嘉賓，合唱《騷靈情歌》，令觀眾high爆。Kaho激動的攬住軒公說：「上次你送枝咪畀我，希望我可以喺自己個騷用，我做到啦，我終於有自己個騷，請到你來做嘉賓！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」獲全場狂熱歡呼！軒公與Kaho在《超神經械劫案》中合作，他笑言平時Kaho在劇組好寸，估不到在台上這樣謙虛。軒公又表示：「其實Kaho對我嚟講，真係親生細佬咁，我識佢個陣佢毛都未有……唔係，係中學都未讀，仲讀緊小學。每次講開Kaho，佢係媽咪眼中嘅洪家驕傲，鋼琴又叻，有天份，今日佢企到係台上，全靠努力同大家支持。」