《獎門人》收視輸《下流》曾志偉口服心服 林夏薇 馬國明 唔知《法言人》插播

■TVB董事局成員與特首李家超在台上主持儀式。

■馬國明強調與女友只有共識明年結婚，未有定下婚期。

■胡定欣不回應她在《廉政狙擊》內地宣傳海報離奇「被消失」一事。

■曾志偉透露TVB多年來為慈善機構共籌得65億元善款。

■冼靖峰、姚焯菲及張馳豪為晚宴獻唱。

■TVB小生一字排開，陣容好強。

TVB昨晚舉行55周年晚宴，邀得特首李家超及眾政商界、慈善團體代表出席，電視廣播有限公司董事局主席兼非執行董事許濤聯同董事局成員黎瑞剛、總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和等一同迎接特首到場，TVB董事局成員並與特首主持儀式。曾志偉表示周年晚宴主要公佈TVB開台至今，多年來為所有慈善機構籌得65億元善款，邀請特首到場見證。志偉非常滿意今年台慶，談到《下流上車族》收視撼贏《開心無敵獎門人》，志偉笑言上流人怕了下流人，指《獎門人》有26.1點收視，《下流》就收26.7點好巴閉，笑指林敏驄一世人不懂喊，現在日日喊，令大家睇到眼濕濕，自己都眼濕濕，因為給對方很多錢，亦覺得大結局好感動，坦言欠他們一餐飯和裸跑，好樂意輸給他們，更會訂響螺請他們食飯！至於會否邀阿驄拍續集，志偉指對方是怪俠，誠邀他也未必肯，要他自己來，跟他合作多時都吊兒郎當，估不到他今次很用心，親自度對白又寫歌，笑言版權費在劇酬扣，最慘是由他唱。逾50藝員出席晚宴昨晚全台多達50多位藝員出席55周年晚宴，包括陳豪、陳山聰、袁偉豪、高海寧、黎諾懿、陳煒、馬德鐘、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、冼靖峰、姚焯菲、張馳豪及應屆港姐等。林夏薇以露腰兼大露背短裙性感現身，大晒fit爆身材，她表示最近為拍廣告努力增肌狂操。對於有傳《新四十二章》再抽起，改為播薇薇主演的《法言人》，薇薇驚喜表示沒聽聞，指節目調動很正常，她享受每次拍攝過程。對於調播新劇變相有機會爭視后，她沒有想太多，強調不知情，等有定案再算。問她可想冧莊視后？她重申拍劇不為爭獎，享受演出過程及令觀眾共鳴，又指今年對鮑起靜的演出較深刻。馬國明否認已定婚期馬國明同樣不知有份演的《法言人》播出的消息，驚訝表示做演員很被動，他還有兩部劇未播，問到會否阻礙結婚，他即澄清日前只是講有在明年結婚的想法，卻變成已落實，真的收到恭賀短訊，他強調只是與女友共識在明年，等確定再講，希望大家別誤會，他是不會在節目巡禮或台慶公佈結婚，更一定不會在台慶求婚，只會私下進行。問到是否已求婚，他卻不答，只謂時機到就會公佈。此外，胡定欣主演的《廉政狙擊》在內地宣傳海報離奇「被消失」，她表示由公司處理，在晚宴不回應，強調劇中有她，被追問可會擔心遭刪戲，她也避答，表示仍有合約，期望劇集明年面世。