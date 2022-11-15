《獎門人》收視輸《下流》曾志偉口服心服 林夏薇 馬國明 唔知《法言人》插播

曾志偉表示周年晚宴主要公佈TVB開台至今，多年來為所有慈善機構籌得65億元善款，邀請特首到場見證。志偉非常滿意今年台慶，談到《下流上車族》收視撼贏《開心無敵獎門人》，志偉笑言上流人怕了下流人，指《獎門人》有26.1點收視，《下流》就收26.7點好巴閉，笑指林敏驄一世人不懂喊，現在日日喊，令大家睇到眼濕濕，自己都眼濕濕，因為給對方很多錢，亦覺得大結局好感動，坦言欠他們一餐飯和裸跑，好樂意輸給他們，更會訂響螺請他們食飯！至於會否邀阿驄拍續集，志偉指對方是怪俠，誠邀他也未必肯，要他自己來，跟他合作多時都吊兒郎當，估不到他今次很用心，親自度對白又寫歌，笑言版權費在劇酬扣，最慘是由他唱。
逾50藝員出席晚宴
昨晚全台多達50多位藝員出席55周年晚宴，包括陳豪、陳山聰、袁偉豪、高海寧、黎諾懿、陳煒、馬德鐘、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、冼靖峰、姚焯菲、張馳豪及應屆港姐等。
林夏薇以露腰兼大露背短裙性感現身，大晒fit爆身材，她表示最近為拍廣告努力增肌狂操。對於有傳《新四十二章》再抽起，改為播薇薇主演的《法言人》，薇薇驚喜表示沒聽聞，指節目調動很正常，她享受每次拍攝過程。對於調播新劇變相有機會爭視后，她沒有想太多，強調不知情，等有定案再算。問她可想冧莊視后？她重申拍劇不為爭獎，享受演出過程及令觀眾共鳴，又指今年對鮑起靜的演出較深刻。
馬國明否認已定婚期
馬國明同樣不知有份演的《法言人》播出的消息，驚訝表示做演員很被動，他還有兩部劇未播，問到會否阻礙結婚，他即澄清日前只是講有在明年結婚的想法，卻變成已落實，真的收到恭賀短訊，他強調只是與女友共識在明年，等確定再講，希望大家別誤會，他是不會在節目巡禮或台慶公佈結婚，更一定不會在台慶求婚，只會私下進行。問到是否已求婚，他卻不答，只謂時機到就會公佈。
此外，胡定欣主演的《廉政狙擊》在內地宣傳海報離奇「被消失」，她表示由公司處理，在晚宴不回應，強調劇中有她，被追問可會擔心遭刪戲，她也避答，表示仍有合約，期望劇集明年面世。